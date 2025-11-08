Kış Öncesi Saç Dökülmesine Dikkat: 'Saçın da Neme İhtiyacı Var'

Doğu Anadolu'da uzmanlar, kış öncesi bere kullanımı ve nem kaybının saç dökülmesini artırdığını; pH, düzenli bakım ve sülfatsız ürünler öneriyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 08:56
Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Doğu Anadolu bölgesinde uzmanlar, yaklaşan kış ayları öncesinde saç dökülmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Bere, Kuruluk ve Mevsim Geçişlerinin Rolü

Kışın korunma amacıyla sık kullanılan bere ve şapkaların uzun süre takılması, saç köklerinin hava almasını engelleyerek dökülmelere neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle mevsim geçişlerinde saç bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Saçların kuruyup nemsiz kaldığı bu dönemde dökülmelerin arttığını aktaran uzmanlar, 'Saç dökülmesi genetik, hormonal veya vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişebiliyor. Ancak mevsim geçişlerinde bu oran yüzde 80’e kadar çıkabiliyor. Bere takılması, saçın kuruması, yıpranması ve bakım eksikliği bu süreci hızlandırıyor.' ifadelerini kullandı.

pH Dengesi ve Bakım Önerileri

Saçın sağlıklı yapısını koruması için pH değerinin 4,5-5,5 aralığında olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, 'pH değeri yükseldikçe saç yıpranır ve kopmalar artar. Bu yüzden keratin, nem ve protein bakımları düzenli yapılmalı.' uyarısında bulundu.

Uzmanlar ayrıca vatandaşlara sülfat, silikon ve paraben içeren şampuanlar yerine doğal içerikli, sülfatsız ürünler kullanmalarını önerdi. 'Saç bakımı sadece yıkamak ya da kestirmek değildir. Nasıl vücudumuzun besine ihtiyacı varsa, saçımızın da neme ve proteine ihtiyacı var.' değerlendirmesi yapıldı.

