Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali Başladı

9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali Sinemaseverlerle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, bu yıl 9. kez sinemaseverlerle buluştu. Festivale, birçok ünlü isim katıldı ve sinema tutkunları açılışta yoğun ilgi gösterdi.

Açılış ve Festival Başkanı'nın Açıklamaları

Açılış, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Festival Başkanı Aşkın Özcan, festivalin 2016 yılında sadece bir "kısa film yarışması" olarak başladığını, son üç yılda ise önemli bir etkinlik haline geldiğini belirtti. Özcan, amatör bir ruhla profesyonelce çalışmayı değerli bulduklarını ifade etti. Özcan şöyle konuştu: "Kısa film sektörü hak ettiği değeri görmüyor. Festivalimiz, bu alanda çalışanlara kendilerini değerli hissetmeleri için bir platform sağlıyor."

Festivalin Programı ve Etkinlikler

Özcan, festivalin üç ana ayağının bulunduğunu aktardı; bunlar, kısa film gösterimleri, çeşitli etkinlikler ve her yıl bir sanatçıyı anmak. Bu yıl rahmetli Ahmet Uluçay'ı anmayı planladıklarını söyledi. Festivalin etkinlikleri arasında atölyeler, paneller ve özel gösterimler yer alıyor. Ayrıca, "Filistin'de yaşanan zulmü geniş bir çerçevede ele aldık" diyerek, Filistin sinemasına özel bir bölüm hazırladıklarını ekledi.

Filistin Sineması ve Ustalık Sınıfları

Festivalin art direktörü Abdulhamit Güler, kısa filmlerin festival dışında kendini gösteremediğini vurguladı. Ayrıca, bu yıl Filistin sinemasını ele alan özel etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Güler, "Filistin seçkimiz var ve yönetmenler izleyiciyle buluşacak" diye ekledi.

Festival boyunca düzenlenecek etkinlikler arasında ünlü isimlerin katılacağı ustalık sınıfları, atölyeler ve paneller yer alıyor. 5 Kasım'da Gökhan Kırdar film müziği üzerine konuşacakken, 6 Kasım'da film analisti Mehmet Sindel, "Matrix" filminin okumasını yapacak.

Kapanış Töreni

Festivalin kapanış töreni ise 9 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek. Jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu’nun üstleneceği törenle birlikte ödüller sahiplerini bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı. Festival Başkanı Aşkın Özcan, AA muhabirine açıklamalarda bulurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı. Festival Başkanı Aşkın Özcan, AA muhabirine açıklamalarda bulurdu.