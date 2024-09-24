DOLAR
34,14 0%
EURO
38,02 -0,07%
ALTIN
2.881,78 0,07%
BITCOIN
2.166.934,58 -0,14%

Kişida'nın ABD Liderliği Vurgusu ve Japonya'nın Geleceği

Japonya Başbakanı Kişida, ABD'nin Doğu Asya'daki liderliğinin önemine dikkat çekti ve uluslararası düzenin tehdidine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:01
Kişida'nın ABD Liderliği Vurgusu ve Japonya'nın Geleceği

Japonya'da Kişida'dan Kritik Açıklama

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, uluslararası düzenin tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Doğu Asya'da ABD'nin liderliğine ihtiyaç duyuluyor" dedi.

BM Genel Kurulu ve ABD Temasları

Eylül ayının sonunda başbakanlık görevinden ayrılması beklenen Kişida, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gerçekleştirdiği son yurt dışı ziyareti sırasında ABD'deki temaslarına devam ediyor. New York'taki Bloomberg etkinliğine katılan Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının, uluslararası düzenin temellerini tehdit ettiğini kaydetti.

Gelecek Nesillere Kısa Ömürde Bir Miras

Kişida, görev süresi boyunca Japonya-ABD ittifakını desteklemeye ve "kurala dayalı uluslararası düzenin korunması" için çaba sarf ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir gelecek bırakmayı düşünüyoruz? Özgürlüğün kısıtlandığı ve halkın iradesinin baskılandığı bir dünya değil. Bu, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından inşa ettiği, özgürlük ve demokrasi temelinde güvenli ve barışçıl bir toplum olmalıdır. Bugün, Doğu Asya ve dünyanın geri kalanında ABD'nin katılımı ve liderliği şarttır; bu Amerika'nın ulusal çıkarları için de gereklidir."

Ekonomik İlişkiler ve Yatırımlar

Kişida, son dönemlerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hız kazandığını, yakın vadede varlık yönetimi alanındaki yatırımların artırılması gerektiğini belirterek, "Kimsenin daha önce yapmadığı gibi Japonya'ya cesurca yatırım yapın," çağrısında bulundu.

Yeni Liderin Belirlenmesi

Başbakan Kişida, partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yaşanan bağış fonu skandalının kamu güvenini sarstığını belirterek, istifa edeceğini açıkladı. 27 Eylül'de yapacakları seçimli kongrede, yeni genel başkanın partinin Meclis çoğunluğu sayesinde 1 Ekim'de yeni başbakan olarak atanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı
2
Tokat'ta FETÖ Hükümlüsü Firari Yakalandı
3
Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı
4
Rusya'nın Stratejik Bombardıman Uçakları ABD'nin Batı Kıyısında Uçtu
5
Düzce'de Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin Yeni Hizmet Binaları Açıldı
6
Antalya'da Koruyucu Aile Tanışma Töreni Düzenlendi
7
Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Adaletin Güvencesi

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar