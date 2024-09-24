Kişida'nın ABD Liderliği Vurgusu ve Japonya'nın Geleceği

Japonya'da Kişida'dan Kritik Açıklama

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, uluslararası düzenin tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Doğu Asya'da ABD'nin liderliğine ihtiyaç duyuluyor" dedi.

BM Genel Kurulu ve ABD Temasları

Eylül ayının sonunda başbakanlık görevinden ayrılması beklenen Kişida, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gerçekleştirdiği son yurt dışı ziyareti sırasında ABD'deki temaslarına devam ediyor. New York'taki Bloomberg etkinliğine katılan Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının, uluslararası düzenin temellerini tehdit ettiğini kaydetti.

Gelecek Nesillere Kısa Ömürde Bir Miras

Kişida, görev süresi boyunca Japonya-ABD ittifakını desteklemeye ve "kurala dayalı uluslararası düzenin korunması" için çaba sarf ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir gelecek bırakmayı düşünüyoruz? Özgürlüğün kısıtlandığı ve halkın iradesinin baskılandığı bir dünya değil. Bu, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından inşa ettiği, özgürlük ve demokrasi temelinde güvenli ve barışçıl bir toplum olmalıdır. Bugün, Doğu Asya ve dünyanın geri kalanında ABD'nin katılımı ve liderliği şarttır; bu Amerika'nın ulusal çıkarları için de gereklidir."

Ekonomik İlişkiler ve Yatırımlar

Kişida, son dönemlerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hız kazandığını, yakın vadede varlık yönetimi alanındaki yatırımların artırılması gerektiğini belirterek, "Kimsenin daha önce yapmadığı gibi Japonya'ya cesurca yatırım yapın," çağrısında bulundu.

Yeni Liderin Belirlenmesi

Başbakan Kişida, partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde yaşanan bağış fonu skandalının kamu güvenini sarstığını belirterek, istifa edeceğini açıkladı. 27 Eylül'de yapacakları seçimli kongrede, yeni genel başkanın partinin Meclis çoğunluğu sayesinde 1 Ekim'de yeni başbakan olarak atanması bekleniyor.