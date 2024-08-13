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Kişisel Verileri Ele Geçiren Siber Casusluk Ağı Çökertildi

MİT, Jandarma ve USOM iş birliğiyle siber casusluk ağına yönelik operasyon gerçekleşti, 11 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:35
Kişisel Verileri Ele Geçiren Siber Casusluk Ağı Çökertildi

Kişisel Verilerin Terör Örgütlerine Satışı Engellendi

Ulusal İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından gerçekleştirilen ortak bir operasyonla, dünya çapında kişisel verileri yasa dışı olarak edinip terör gruplarına satan bir siber casusluk ağı etkisiz hale getirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Yapılan operasyonda, 11 kişilik bir çete çökertildi. Ele geçirilen verilere dair detaylar, siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu operasyon, siber güvenlik alanında önemli bir başarı olarak kaydedildi.

MİT, Jandarma ve USOM'un iş birliği, Türkiye'nin siber güvenlik stratejileri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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