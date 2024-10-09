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Kişisel Verileri Koruma Kurulu İçin Adaylar Belirlendi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş üç üyelik için adaylar TBMM Genel Kurulu'na sunulacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:15
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İçin Adaylar Belirlendi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndaki Boş Üyelikler İçin Adaylar Açıklandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan üç üyelik için CHP, DEM Parti ve MHP gruplarına ait adaylar belirlendi. Bu duruma göre;

Belirlenen Adaylar

  • CHP Grubu: Tamer Aksoy ve Dilek Geyve
  • DEM Parti Grubu: Bayram Arslan ve Deniz İdeli
  • MHP Grubu: Muhammed Serdar Cafoğlu ve Ömer Çakmak

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndaki bu boş üyelikler için, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda seçimler yapılması planlanıyor.

Diğer Seçim Süreçleri

Ayrıca TBMM, Kamu Başdenetçisi ve dört Kamu Denetçisi için de seçim gerçekleştirecek. Meclis'in resmi internet sayfasında, başvuruda bulunacak adaylar için şartlara yer verildi. Bu şartlara uyan adayların 16 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapmaları gerektiği belirtildi.

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