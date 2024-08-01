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Kıskaç-24 Operasyonunda 55 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kıskaç-24 operasyonlarında 55 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 08:07
Kıskaç-24 Operasyonunda 55 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

55 FETÖ Şüphelisi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 21 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-24 operasyonlarında 55 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Güçlerinin Kararlılığı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Operasyon Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri tarafından 21 ilde düzenlenen operasyonlar neticesinde, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ, ve Yalova illerinde 55 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Durumu

Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması' ile ilişkilendirildiğini, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduklarını ve örgüt içinde sorumlu şahıslarla bağlantıları bulunduğunu belirtti. Ayrıca, bu kişilerin FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Güçlerine Teşekkür

Yerlikaya, bu operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, FETÖ ile mücadelenin süreceğini vurguladı.

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