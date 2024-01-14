Kısmen çekilmeye başlayan İsrail'den Gazze Şeridi'ne yeni bombardıman: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100. gününde, Deyr el-Belah'ın doğusundaki Masdar beldesi, Nusayrat Mülteci Kampı ve Aksa Şehitleri Hastanesi Caddesi'nin girişindeki bölgelerden kısmen çekildi. Ancak çekilme sonrasında bölgede geride yüzlerce yıkılmış ev ve buldozerler tarafından kazılmış yollarla harabe olmuş bir manzara bırakıldı.





Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekildikleri bölgelerden sonra geride büyük bir tahribat bıraktıklarını belirtti. Özellikle Zeytun Mahallesi ve Cuhru ed-Dik beldesinin güneyindeki ağır topçu atışlarıyla şiddetlenen bombardımanlar, bölgeyi daha da etkisi altına aldı.

Selahaddin Caddesi'nde bulunan boş bir otobüsün hedef alınması sonucunda aracın alevlere teslim olduğu bildirildi.

MÜLTECİ KAMPINDA ÇATIŞMALAR ÇIKTI

Ayrıca, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesiminde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmaların yaşandığı görgü tanıkları tarafından aktarıldı. İsrail ordusunun Megazi ve Bureyc mülteci kamplarına yönelik yoğun bombardımanlar, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bölgeye müdahale etmesini zorlaştırdı.