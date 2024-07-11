Kısmetse Olur yarışmacısının yaşadığı şiddet olayı: "Kafama çakı soktular!"

Yerlerde sürüklenen ve topuklu ayakkabılarla başına vurulan Eslem Sena Nur, kanlar içinde kaldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Nur'un kafasına 12 dikiş atıldı.

KABİNDE BAŞLAYAN KORKUNÇ SALDIRI

Tuvalet kabininde başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Eslem Sena Nur, kapıyı zorlayan ve ardından kabin içinde darp eden iki kadın tarafından hedef alındı.

MEKANDAN ÇIKARTILIP TEKRAR SALDIRIYA UĞRADI

Saldırganlar tarafından mekan dışına çıkarılan ve koridorda yeniden darp edilen genç fenomen, mekan çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı.



YAŞANANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kendisine yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Eslem Sena Nur, "Arkadaşımla beraber mekandaydık. Lavaboya gittiğimde arkamdan üç kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Dayak yiyeceğimizi anladım, çünkü bir tanesinin elinde çakı vardı. Beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Şu an karakoldayım. İfadem alınıyor" ifadelerini kullandı.