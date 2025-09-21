Kissamu Projesi Uluslararası Literatüre Girdi — Düzce'de Liselere Taşınıyor

Kissamu Projesi uluslararası alanda tanındı, liselere genişliyor

Kissamu, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Geliştirme Birimi tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri için geliştirilen bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Projenin adı, kitap, spor, sanat ve müzik kelimelerinden oluşuyor ve 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' önceliğinde hayata geçiriliyor.

Projenin hedefi ve kapsamı

Proje, ekran bağımlılığı ve obeziteyle mücadele, Türk aile yapısını koruma ve okuyan nesiller yetiştirme hedefleriyle kurgulandı. Proje kapsamında çocukların kitap, spor, sanat ve müzikle buluşması sağlanarak dijital bağımlılıktan korunmaları amaçlanıyor.

Uygulama verileri ve müze çalışması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Koordinatörü Pınar Aslan, Oyuncak Müzesi'nde yaptığı açıklamada projenin 2024-2025 eğitim yılında 68 okulda 4 binden fazla öğrenciye uygulandığını söyledi. Aslan, bu seneki hedeflerinin projeyi 81 okulda uygulamak olduğunu aktardı.

Aslan ayrıca projenin somut çıktılarından söz ederek, 'Projenin en önemli sonuçlarından biri içerisinde bulunduğumuz Oyuncak Müzesi. Müzemiz, Türkiye’de sıfır atık anlamında en büyük ve ilk oyuncak müzesi. Bu müzede bulunan oyuncakların yüzde 70’i Kissamu projesinde çocukların sanat faaliyetlerinde ürettikleri atıklardan oluşan oyuncaklardan meydana geldi.' ifadelerini kullandı.

Akademik yayın ve okuma hedefleri

Projeyle ilgili akademik çalışmaların da tamamlandığını belirten Aslan, 'Projemiz akademik camiada da yerini aldı. Projeyi uyguladığımız okullar, kaç öğrenciye uyguladığımız, ne gibi dönütler aldığımız her şey makalemizde var. Makalemiz bir kitap olarak basıldı ve uluslararası literatürde de yerini aldı. Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla geçen sene 101 kitap okumuştuk, bu seneki hedefimiz 102 kitap. Çocuklarımıza 20 kitap okuduklarında değişik rozetler taktık. Bu rozetler çocuklarda çok büyük heyecan uyandırdı, bu nedenle kitap okumaya heveslendiler.' dedi.

Yeni dönemde liselere geçiş

Aslan, Kissamu'nun alanının genişletileceğini ve yeni hedefleri olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Önümüzdeki süreçte Kissamu’yu farklı bir projeyle birleştirip siber zorbalık ve akran zorbalığı üzerine de gitmeyi düşünüyoruz. Kissamu bu sene liseye geçiyor. İlk ve ortaokuldaki çocuklarda rozetlerle kitap okutmayı motivasyon aracı olarak kullanmayı başardık. Lisede de okumamız gereken 20 Türk edebiyatı ve dünya edebiyatının temel taşı olan kitaplar var. Lisede bir teknoloji modülü ve yabancı dil modülü ekledik. 20 kitabı okuyan çocuklarımıza onur belgesi vererek onları da motive etmeyi düşünüyoruz.'

Okul ve öğrenci geri bildirimleri

Gönül Yavuz İlkokulu öğretmeni Nihayet Say, projeyi okulun bütün kademelerinde uyguladıklarını söyleyerek, 'Çok hoşumuza gitti. Çocuklar hem eğlendiler, eğlenirken de öğrendiler. Projeyi o kadar benimsedik ki Düzce Valiliği uluslararası film festivali başlatmıştı. Katılmaya karar verdik ve filme isim ne koyalım derken "Kissamu'nun Doğuşu" yapalım dedik. Filmimizin konusu da her şeyin topraktan başlayıp toprakta bittiğini anlatan bir film. Çok güzel bir film oldu.' dedi.

Projeye katılan öğrencilerden Beste Sönmez ise yaptıkları oyuncakların büyük bir yerde sergilenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kissamu projesi, yerel uygulama verileri, akademik yayınları ve somut çıktılarıyla dikkat çekerken, yeni dönemde liselere yayılmasıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

