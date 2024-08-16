Kissebükü Antik Kenti Projesi Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kissebükü Projesi Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleceğe Miras: Kissebükü Antik Şehri Projesi"nin tanıtımında önemli bilgiler paylaştı. Kissebükü Antik Kenti, Kıyı Karya'nın iki önemli antik kentinin kesişim noktasında yer alıyor. Bakan Ersoy, dört yıl içinde %80'lik bir kazı ve restorasyon hedeflediklerini belirtirken, bu kapsamda toplamda 800 milyon lira ödenek ayıracaklarını dile getirdi.

Kissebükü Antik Kenti'nin Tarihçesi

Bakan Ersoy, Kissebükü'nün tarihi hakkında, "Kentin tarihi, Arkaik Dönem'den Geç Antik Dönem'e kadar uzanmakta ve Bizans Dönemi'nde piskoposluk merkezi olmuştur" dedi. Ayrıca, bu antik kentin kendine özgü topografyası ve yapılarının coğrafi yapıya uygun şekilde tasarlandığını vurgulayarak, kentin beş grup halinde ayrıldığını belirtti.

Kazı Çalışmaları ve Elde Edilenler

2019 yılında başlayan kazı çalışmaları, 2021'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan’ın liderliğinde devam ediyor. Şu ana kadar antik kentin yüzde 16,2'si kazılmış durumda.

Kamulaştırmalar ve İlerleyen Projeler

Ersoy, bölgedeki dini yapıların yer aldığı alan için kamulaştırma kararının alındığını belirtirken, "Kissebükü Koyu'ndaki dini merkez alanını 2023 yılında kamulaştırdık" şeklinde bilgi verdi. Bu bağlamda, 6. yüzyıla tarihlenen önemli yapılar için kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" projesi ile Kissebükü Antik Kenti'nin ören yeri statüsü kazanmasını amaçladıklarını belirtirken, 2024 yılı içinde tamamlanacak çeşitli restorasyon ve koruma çalışmalarını duyurdu. Ayrıca, hedeflerine ulaştıklarında Kissebükü'nü büyük ölçüde yeniden hayata geçirmiş olmayı umduklarını sözlerine ekledi.

Katılımcılar ve Gezi

Tanıtım sonrası Bakan Ersoy, kazı alanını gezerek Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan'dan bilgi aldı. Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık ve diğer üst düzey yetkililer de katıldı.