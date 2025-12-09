Kışta Bağışıklığı Güçlendiren Besinler: Uzmanlardan Beslenme Önerileri

Kış Enfeksiyonlarına Karşı Beslenme Önerileri

Kış aylarında artan enfeksiyon riskine karşı bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, günlük beslenmede protein, Omega-3, C ve D vitaminleri ile probiyotik ve prebiyotik gıdaların önemine dikkat çekiyor.

Uzman Tavsiyeleri

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, bağışıklık sistemi elemanlarının üretimi ve taşınması için yeterli besin ögesi ve enerji gerektiğini belirterek, her öğünde protein tüketiminin şart olduğunu söyledi. Öten, protein kaynakları olarak yumurta, et, balık, kuru baklagiller önerdi ve haftada iki gün mutlaka balık tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Omega-3 yağ asitlerinin antiinflamatuvar etkisine dikkat çeken Öten, balık tüketemeyenler için Omega-3 takviyesi ve ceviz, keten tohumu gibi alternatiflerin tercih edilebileceğini belirtti. C vitamini için ise günde iki tane portakalın günlük ihtiyacı karşılayabileceğini, ayrıca yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber gibi kaynakların sofrada yer alması gerektiğini ifade etti.

Probiyotik, Prebiyotik ve D Vitamini

Öten, kış aylarında güneşten D vitamini sentezinin azaldığını belirterek D vitamini takviyesinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yoğurt gibi probiyotikler ile soğan ve sarımsak gibi prebiyotiklerin bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklığa katkı sağladığını vurguladı.

Su, Antioksidanlar ve Doğal Destekler

Su tüketiminin kışın azaldığına dikkat çeken Öten, lenf sıvısının içinde bağışıklık hücrelerinin taşındığını belirterek günlük 2-2,5 litre su içilmesini önerdi. Kırmızı ve mor meyveler ile koyu yeşil yapraklı sebzelerin yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde serbest radikallerle mücadelede etkili olduğunu aktardı.

Sarımsağın içeriğindeki allicin nedeniyle güçlü bir antimikrobiyal etki sağladığını belirten Öten, sarımsağın ezilerek tüketilmesini ve her gün bir diş sarımsak yenmesini önerdi. Zerdeçalın kurkumin içeriğiyle antienflamatuvar özellik taşıdığını, çorbalara veya smoothielere karabiberle birlikte eklenerek emiliminin artırılabileceğini söyledi.

Çocuk Beslenmesinde Öne Çıkan Noktalar

Çocuklarda bağışıklık ve büyüme-gelişme için kahvaltının çok önemli olduğunu belirten Öten, kahvaltıda yumurta, tahin, pekmez gibi besinlerin yer almasını önerdi. Yeşil yapraklı sebzelerin zor tüketilmesi durumunda bunların smoothie içine katılabileceğini, her gün bir avuç içi büyüklüğünde yeşil yapraklı sebze önerildiğini söyledi.

Çocukların günde 2-3 porsiyon meyve tüketmesi, kırmızı et veya balık ile protein alımının sağlanması gerektiğini vurgulayan Öten, balığın haftada bir hatta iki kere tüketilmesinin daha iyi olduğunu belirtti. Balık tüketemeyen çocuklar için Omega-3 takviyesinin doktor kontrolünde kullanılabileceğini aktardı. Ayrıca lifli gıdalar ve kompleks tahılların (tam buğday, yulaf, çavdar) çocuk beslenmesinde önemli olduğu, bağışıklık ve büyüme için kemik suyunun çorbalara eklenerek çocuklara kolayca verilebileceği kaydedildi.

Uzmanların önerileri özetle; dengeli protein alımı, Omega-3, C ve D vitaminleri, probiyotik-prebiyotik gıdalar, yeterli su tüketimi ve antioksidan bakımından zengin sebze-meyvelerin kış aylarında bağışıklığı güçlendirmede öncelikli olması gerektiğini gösteriyor.

MEDİCANA KONYA HASTANESİ BESLENME VE DİYET BÖLÜMÜ'NDEN UZM. DYT. BEYZA VURAL ÖTEN, "BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SAVAŞÇILARI, ANTİKORLARI VE SAVAŞÇI HÜCRELERİNİN ÜRETİLMESİ, TAŞINMASI İÇİN YETERİ KADAR BESİN ÖGESİ VE ENERJİYE İHTİYAÇ DUYAR. BU BESİNLERİN DENGELİ VE MEVSİMİNE UYGUN GIDALARDAN ALINMASI ÖNEMLİDİR" DEDİ.