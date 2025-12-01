Kışta Bebek Kıyafeti: Hakan Karabaş'tan %100 Pamuk ve Antialerji Uyarısı

Eskişehirli bebek giyimci Hakan Karabaş, kışlık kıyafet seçiminde %100 pamuk ve antialerjik ürün uyarısı yaptı; uygun fiyatlı ürünler hızla tükeniyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:52
Eskişehir’de 40 yıldır bebek giyim esnaflığı yapan Hakan Karabaş, kışın yaklaşmasıyla ebeveynlere daha kalın ve sağlıklı kumaşlar tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Karabaş, özellikle %100 pamuk ve antialerjik ürünlerin önemine dikkat çekti.

Kışlık tercihler ve dikkat edilmesi gerekenler

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların düşmesi, ebeveynleri şardonlu, üç iplik ve eşofman takımları gibi daha kalın ürünlere yöneltiyor. Karabaş, satışlarında ağırlıklı olarak dış giyim ve eşofman ürünlerinin talep gördüğünü belirtti ve ebeveynlerin ürün seçerken kaliteye odaklanmasını tavsiye etti.

"Kışlık ürünleri, havalar soğuduğu zaman insanlar biraz daha fazla tercih ediyor. Kalın, şardonlu ürünler, üç iplik, özellikle eşofman takımları daha çok talep görüyor. Bizim genelde sattığımız grup da dış giyim eşofman ürünleri. Uygun fiyatlı ürünler tabii ki daha fazla tercih ediliyor. Yüzde 100 pamuk olması lazım, antialerjik olması lazım. Yani çocuğun vücudunda alerji yapmaması gerekiyor. Biz genelde bu özelliklere dikkat edip bu tarz ürünleri getiriyoruz. Şimdi baktığınızda her yerde bebek kıyafeti satan, toptan satan, üretim yapan firmalar var. Ama biz genelde bunları eleyip özellikle insanların memnun kalabileceği, sıkıntı yaşamayacağı, bizim de sorun yaşamayacağımız ürünleri alıyoruz"

Fiyatlandırma yaklaşımı

Karabaş, büyük markaların indirim politikalarına karşın kendi satış yaklaşımının farklı olduğunu belirtti. Mağazasında ürünlerin zaten piyasa koşullarına göre makul fiyatlı satıldığını, bu nedenle sık indirim yapmadıklarını söyledi.

"Etiketine baktığında, dediğim gibi yüzde 100 pamuk olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Dokusu olsun, üzerindeki baskı olsun. Bu tarz şeylere dikkat edilmeli. Ayrıca çocuğun yakasında veya üzerinde sağlığına zarar verebilecek süs, aksesuar gibi şeylerin olmaması gerekiyor. Bebek sektöründe, büyük markalardaki gibi bir fiyat politikası bizde yok. Onlar, farz edelim 500 liraya satılacak bir ürünü normalde 1000 liraya fiyatlandırıp indirim vaadiyle 500 liraya satıyor. Yani aslında gerçek fiyatına satıyorlar. Biz ise ürünleri zaten piyasaya göre uygun fiyatla sattığımız için hem ürünler hızlı bitiyor, hem de indirime girme imkânı olmuyor"

Doğum öncesi alışveriş eğilimi

Doğum öncesi alışverişlerin erken başladığını söyleyen Karabaş, özellikle 5 aylık hamilelerin artık ürünlerini toplamaya başladığını belirtti. Kış sonuna doğru kışlık ürünlerin tükenmiş olduğunu, bu nedenle satışların hızlı gerçekleştiğini ifade etti.

"Doğum için alışverişler genelde doğumdan önce yapılıyor. Mesela 5 aylık hamile olan biri yavaş yavaş ürünlerini almaya başlıyor. 'Birden ağır olmasın' diye toparlamayı erkenden yapıyorlar. Ancak kışın sonunda 'Kışlık alayım' gibi bir durum çok olmuyor bizde. Zaten ürünler bitmiş, neredeyse hepsini satmış oluyoruz. Fiyatlar uygun olduğu için elimizde fazla ürün kalmıyor"

