Kışta Safra Kesesi Uyarısı: Geçmeyen Karın Ağrısına Dikkat

Opr. Dr. Süleyman Tümen, kışın yağlı beslenme ve az su tüketiminin safra kesesi taşları ve iltihaplarını tetikleyebileceğini, geçmeyen karın ağrısının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:58
Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Tümen, kış aylarında beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte safra kesesi taşlarının ve iltihaplarının arttığını söyledi.

"Daha yağlı, ağır ve kalorili yiyeceklerin tüketilmesi, safra kesesi problemlerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, özellikle kış aylarında artan karın ağrısı şikayetlerinin sadece \"gaz sancısı\" olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Kış aylarında insanlar daha yağlı ve ağır yemeklere yöneliyor, aynı zamanda su tüketimi azalıyor. Bu durum safranın yoğunlaşmasına ve taş oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Özellikle yemek sonrası sağ üst karın bölgesinde başlayan ağrılar, bulantı, hazımsızlık gibi şikayetler varsa bu tablo artık ciddiye alınmalıdır" dedi.

Geçmeyen karın ağrısı ve yemek sonrası sağ üst karın bölgesindeki ağrılar, bulantı veya hazımsızlık şikayetleri ciddiye alınmalı.

Erken teşhisin önemi

"Safra kesesi hastalıklarında erken tanı, ameliyatın zamanlamasını belirlemede çok önemli. Taşın tıkanmaya yol açtığı hastalarda acil cerrahi gerekebiliyor. Günümüzde laparoskopik (kapalı) yöntemlerle yapılan safra kesesi ameliyatlarında hastalar çok kısa sürede iyileşip günlük yaşamlarına dönebiliyor. Hastaların çoğunda şikayetler uzun süredir oluyor. Ancak genellikle geçer düşüncesiyle tedavi erteleniyor. Oysa bu ağrılar vücudun ciddi bir uyarısıdır. Safra kesesi iltihaplandığında ya da taş safra kanalına düştüğünde tablo hızla ağırlaşabilir. Erken cerrahi müdahale hayat kurtarır."

