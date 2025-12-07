Kışta Terin Soğuması Kas Yaralanmalarını Tetikliyor: Fizyoterapist Reşat Hamurcu Uyardı

Kışta terin soğuması kas yaralanmalarını tetikliyor

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Merkezi Müdür Yardımcısı Fizyoterapist Reşat Hamurcu, soğuk havalarda dışarı çıkanların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Hamurcu, kışın eve kapanma ve fiziksel aktivitenin azalmasının kas ve eklem sorunlarını artırdığına dikkat çekti.

Isınma, doğru giyim ve su tüketimi şart

Hamurcu, dışarı çıkmadan önce 10-15 dakika evde ısınma hareketleri yapılmasını önerdi. Dışarı çıkarken kalın ve pamuklu giysiler tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Terlendiği zaman o terin soğuması ile büyük kas yaralanmaları ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Hamurcu, kışın su tüketiminin azalıyor gibi görünmesine karşın kasların elastik sistemini korumak için su tüketiminin artırılması gerektiğini söyledi.

Ani soğutma ve hareketsizlik riskleri

Hamurcu, egzersiz veya yürüyüş sonrasında vücudu aniden soğutmanın risk oluşturduğunu belirtti ve terli vücudun üzerinde kurumasına izin verilmemesi gerektiğini aktardı.

Teknoloji kullanımı ve duruş bozuklukları

Fizyoterapist Hamurcu, teknolojik aletlerin artan kullanımına bağlı olarak duruş bozukluklarının yaygınlaştığını belirtti: "Evde internet, televizyon ve telefonla geçirilen vakit artıyor. Bu durum postürümüze (duruş) zarar veriyor. Sabit pozisyonda uzun süre kalmamak ve hareket halinde olmak sağlığımız için önemlidir."

