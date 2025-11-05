Kışta Virüsler Geri Döndü: Grip, Covid-19 ve RSV Uyarısı

Kışta virüsler geri döndü: Uzmanlardan uyarı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve temasın yoğunlaşması, solunum yolu enfeksiyonlarında artışa yol açtı. Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, özellikle grip, nezle, Covid-19 ve RSV vakalarında yükseliş görüldüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Artışın nedenleri

Kış aylarında insanların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha uzun süre kalması, solunum yolu virüslerinin yayılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca benzer belirtiler göstermeleri, hastalıkların karışmasına ve geç teşhise neden olabiliyor.

Uzmanın değerlendirmesi: Grip, nezle, Covid-19 ve RSV

Prof. Dr. Reşit Mıstık şunları söyledi: "Grip, nezle, Covid-19 ve RSV hastalıkları çoğu zaman benzer şekilde başlar. Ancak hastalıkların ciddiyeti, bulaşma süresi ve risk grupları farklıdır. Özellikle yaşlılar, kronik kalp-akciğer hastaları ve diyabeti olanlar daha dikkatli olmalıdır. Gribin kuluçka süresi 1-4 gündür. Hastalık ani başlayan ateş, baş ve kas ağrısı, halsizlik, kuru öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Gribin ölüm oranı sağlıklı bireylerde düşük olsa da, kalp veya akciğer hastalığı olanlarda risk 100 kat artıyor."

Soğuk algınlığı ve nezle için Mıstık, "Ateş nadir görülür, burun akıntısı ve halsizlik ön plandadır. Bu hastalıkların genellikle kısa sürede iyileşmektedir. Zatürre veya ağır komplikasyon beklenmez. Aşısı yoktur" ifadelerini kullandı.

Covid-19 ile ilgili olarak Mıstık, "Covid-19’un kuluçka süresi 3-10 gündür. Ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı, tat ve koku kaybı, kırgınlık ve bazen ishal gibi belirtilerle seyreder." dedi. Ayrıca Mıstık, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Eylül 2025’te 75 ülkeden 53 bin 670 örneğin yüzde 6,8’i pozitif bulunmuştur. Avrupa, dünya genelinde en yüksek vaka oranına sahip bölge konumundadır (yüzde 23). En yaygın varyant XFG (yüzde 61-68) olup, halk sağlığı açısından ek risk taşımadığı bildirilmiştir." şeklinde bilgi paylaştı.

RSV (respiratuvar sinsityal virüs) için Mıstık, "RSV kuluçka süresi 2-8 gündür. Özellikle bebeklerde bronşit ve zatürreye sebep olabilirken, erişkinlerde genellikle hafif seyreder. RSV enfeksiyonları kış ve ilkbahar aylarında artış gösterir." uyarısında bulundu.

Virüslerin ayırt edilmesinde laboratuvar testlerinin önemine dikkat çeken Mıstık, "Artık nezle, grip, COVID-19 ve RSV’yi birbirinden ayıran hızlı testler mevcut. Özellikle risk grubundaki kişilerin test yaptırması ve erken teşhisi alması çok önemli" dedi.

Alınması gereken önlemler

Prof. Dr. Mıstık, kışa girerken vatandaşların şu önlemleri almasını önerdi: "Kapalı alanlarda uzun süre kalmaktan kaçının. El hijyenine özen gösterin. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burnunuzu kapatın. Kalabalık ortamlarda maske kullanımı koruyucu olabilir. Aşı zamanı gelmişse grip ve Covid-19 aşılarını mutlaka yaptırın. Kış aylarında gribi hafife almamak, hem kendimizi hem çevremizdekileri korumak açısından çok önemli."

PROF. DR. REŞİT MISTIK