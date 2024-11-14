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Kitap Dergisi 'Yılın En İyileri' Ödüllerini Sahiplerini Buldu

Kitap Dergisi'nin 2023 'Yılın En İyileri' ödülleri tüm ihtişamıyla gerçekleşti. Ödüller, edebiyat dünyasının önemli isimlerine verildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:39
Kitap Dergisi 'Yılın En İyileri' Ödüllerini Sahiplerini Buldu

Kitap Dergisi'nden Ödül Töreni

Ekonomi Gazetesi'nin aylık kültür, sanat ve yaşam dergisi Kitap, her yıl edebiyatı ve yayıncılığı desteklemek amacıyla düzenlenen 'Yılın En İyileri' ödüllerini Taksim'de gerçekleştirdiği bir törenle sahiplerine sundu. 2023 yılında 15 kategoride 18 ödül verildi.

Edebiyat Dünyasının Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi

Törene edebiyat, sanat, basın yayın, iş ve gastronomi dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Ödül töreninde konuşan Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan nesiller olarak birçok sorumluluk hissettiklerini ifade etti. Şüyün, bu bağlamda önemli bir çalışmanın, 'Cumhuriyet'in Ekonomik Kronolojisi' adıyla gazetede sergilendiğini ve bu eserin kitap haline geleceğini belirtti.

Ölüm Yıldönümlerine Saygı

Şüyün, 31 Mart'ta vefat eden Ekonomi Gazetesi yazarı Faruk Türkoğlunu anarak, 'Ansiklopedik Ekonomi İş hayatı Sözlüğü' gibi eserler hazırladığını vurguladı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl kaybedilen başyazar Osman Saffet Arolat'ı anarak, onun da büyük bir kitap dostu olduğunu ifade etti.

2023 Yılı Ödül Sahipleri

Ödülün seçici kurulunda Faruk Şüyün'ün yanı sıra Doğan Hızlan, Metin Celal, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal yer aldı. Bu yılki ödüller:

  • Yılın Çeviri Kitabı: Ali Volkan Erdemir - Haruki Murakami Sözlüğü
  • Yılın Yayınevi: Dergah Yayınları
  • Ömür Boyu Emek: Adnan Özyalçıner
  • Yılın Kurumsal Yayınevi: Pera Müzesi
  • Polisiye Edebiyata Katkı: Ercan Akbay
  • Yılın Telif Polisiye Kitabı: Cengiz Bahadır - Çocuk- Bir Başkomiser Aras Emre Polisiyesi
  • Kitap Dergisi Özel Ödülü: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları - Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Seri
  • İş Dünyası İktisat Kitabı Ödülü: Daron Acemoğlu ve Simon Johnson - İktidar ve Teknoloji
  • Yılın İş Dünyası Anı ve Deneyim Ödülü: Asım Kibar - Güven En Değerli Servet
  • Yılın İş Dünyası Strateji Kitabı: Uygar Özesmi ve Selin Gücüm - İyi Şirket
  • Yılın İş Dünyası Kurum Kitabı Ödülü: Sevecen Tunç - İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven
  • Yılın İş Dünyası Biyografi Kitabı Özel Ödülü: Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu - Hayat Problem Çözmekmiş
  • Yılın Telif Kitabı Ödülü: Murathan Mungan - 995 km
  • Yılın Gastronomi Kitabı Ödülü: Priscilla Mary Işın - Osmanlı Mutfak Sözlüğü

2023 'Yılın En İyileri' ödül töreni, edebiyat ve yayıncılık dünyasında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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