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Kıyı Ege için Kuvvetli Yağış Uyarısı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor; yağan yağmurlar ani sel ve su baskınlarına yol açabilir.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:41
Kıyı Ege için Kuvvetli Yağış Uyarısı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Kıyı Ege için Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar görülmesi ihtimali bulunuyor.

İzmir, Aydın ve Manisa'da Yerel Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde de yerel bazda kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara yol açabilir.

Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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