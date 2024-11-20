DOLAR
34,5 -0,09%
EURO
36,48 0,27%
ALTIN
2.911,13 0,25%
BITCOIN
3.223.728,32 -1,02%

Kıyıköy'de Çinekop ve İstavrit Bolluğu: Balıkçılar Mutlu

Kıyıköy'de balıkçılar, av yasağının kalkmasının ardından çinekop ve istavrit avında büyük bir bereket yaşıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:57
Kıyıköy'de Çinekop ve İstavrit Bolluğu: Balıkçılar Mutlu

Karadeniz'de Balık Çılgınlığı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize açılan balıkçılar kasalar dolusu çinekop ve istavrit avlayarak limana dönüyor.

Palamut Sezonunun Ardından Yeni Bereket

Av yasağının sona ermesiyle birlikte denizlere açılan balıkçılar, bir süre palamut avlayarak yeni sezonu karşılamıştı. Şimdi ise çinekop ve istavrit avına geçiş yapan balıkçıların yüzleri gülüyor.

Sabahın Erken Saatlerinde Başlayan Avlanma

Sabaha karşı denize açılan balıkçılar, orta su ağları ile iki tekne arasında avlanarak bol miktarda çinekop ve istavrit yakalamakta. Balıkçılar, topladıkları kasalar dolusu balıkla kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Balıkçıların Bereketli Sezonu

Balıkçı Halil Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezonun kendileri için oldukça bereketli geçtiğini ifade etti. Yaklaşık bir ay süren palamut avının ardından, şimdi çinekop ve istavrit avı yaparak limana döndüklerini belirtti.

Kıyıköy'de yaşanan balık bolluğu, balıkçıların umutlarını artırıyor ve bölgedeki deniz ürünleri pazarına olumlu yansıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan...

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu çinekop ve istavritle limana dönüyor. Sabaha karşı avlanmaya çıkan balıkçılar iki tekne arasına serdikleri orta su ağları ile bol miktarda çinekop ve istavrit avlıyor.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan...

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu çinekop ve istavritle limana dönüyor. Sabaha karşı avlanmaya çıkan balıkçılar iki tekne arasına serdikleri orta su ağları ile bol miktarda çinekop ve istavrit avlıyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı
2
Bronşektazi Hastası Sağlığına Kavuştu: Kapalı Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti
3
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler 6 Aralık'ta Vizyona Giriyor
4
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi Operasyonunun Detaylarını Açıkladı
5
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 79 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Demokrasimizin Seviyesini Korumalıyız'
7
Döner, İskender ve Hamburgerde Gramaj Bilgisi Zorunlu Olacak

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek