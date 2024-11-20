Kıyıköy'de Çinekop ve İstavrit Bolluğu: Balıkçılar Mutlu

Karadeniz'de Balık Çılgınlığı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize açılan balıkçılar kasalar dolusu çinekop ve istavrit avlayarak limana dönüyor.

Palamut Sezonunun Ardından Yeni Bereket

Av yasağının sona ermesiyle birlikte denizlere açılan balıkçılar, bir süre palamut avlayarak yeni sezonu karşılamıştı. Şimdi ise çinekop ve istavrit avına geçiş yapan balıkçıların yüzleri gülüyor.

Sabahın Erken Saatlerinde Başlayan Avlanma

Sabaha karşı denize açılan balıkçılar, orta su ağları ile iki tekne arasında avlanarak bol miktarda çinekop ve istavrit yakalamakta. Balıkçılar, topladıkları kasalar dolusu balıkla kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Balıkçıların Bereketli Sezonu

Balıkçı Halil Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezonun kendileri için oldukça bereketli geçtiğini ifade etti. Yaklaşık bir ay süren palamut avının ardından, şimdi çinekop ve istavrit avı yaparak limana döndüklerini belirtti.

Kıyıköy'de yaşanan balık bolluğu, balıkçıların umutlarını artırıyor ve bölgedeki deniz ürünleri pazarına olumlu yansıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu çinekop ve istavritle limana dönüyor. Sabaha karşı avlanmaya çıkan balıkçılar iki tekne arasına serdikleri orta su ağları ile bol miktarda çinekop ve istavrit avlıyor.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu çinekop ve istavritle limana dönüyor. Sabaha karşı avlanmaya çıkan balıkçılar iki tekne arasına serdikleri orta su ağları ile bol miktarda çinekop ve istavrit avlıyor.