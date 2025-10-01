KİYÜ'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla KİYÜ Merkez Kampüsü girişinde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, "Filistin'de zulme dur de", "Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz" yazılı pankartlarla 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Öğrenci toplulukları adına açıklama yapan Abdulgaffur Bilir, Gazze'de son iki yılda insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir soykırım ve katliam yaşandığını söyledi.

Bilir, şöyle konuştu: "Siyonist işgal çetesi, sınır, hukuk, bebek, çocuk, kadın, yaşlı, insanlık tanımadan saldırmakta, dünyanın büyük devletlerini suç ortağı, geri kalanını ise suskun ve çaresiz bırakmaktadır. Evrensel hukuk çiğnenmiş, adalet terazisi paramparça olmuş, insanlığın vicdanı derinden yaralanmıştır. Ama tam da bu karanlığın ortasında, umutlarını kaybetmeyen, adalet için yüreklerini ortaya koyan vicdanlı insanlar Küresel Sumud Filosu'nu var etmiştir."

