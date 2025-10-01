KİYÜ'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

KİYÜ öğrencileri ve akademisyenleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi; Abdulgaffur Bilir'in açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:04
KİYÜ'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

KİYÜ'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Gazze protestosu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla KİYÜ Merkez Kampüsü girişinde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, "Filistin'de zulme dur de", "Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz" yazılı pankartlarla 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Öğrenci toplulukları adına açıklama yapan Abdulgaffur Bilir, Gazze'de son iki yılda insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir soykırım ve katliam yaşandığını söyledi.

Bilir, şöyle konuştu: "Siyonist işgal çetesi, sınır, hukuk, bebek, çocuk, kadın, yaşlı, insanlık tanımadan saldırmakta, dünyanın büyük devletlerini suç ortağı, geri kalanını ise suskun ve çaresiz bırakmaktadır. Evrensel hukuk çiğnenmiş, adalet terazisi paramparça olmuş, insanlığın vicdanı derinden yaralanmıştır. Ama tam da bu karanlığın ortasında, umutlarını kaybetmeyen, adalet için yüreklerini ortaya koyan vicdanlı insanlar Küresel Sumud Filosu'nu var etmiştir."

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla KİYÜ Merkez Kampüsü girişinde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, "Filistin'de zulme dur de", "Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz" yazılı pankartlarla 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi
7
Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin