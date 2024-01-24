Kızartma yağlarına denetim başlıyor: Denetimler 81 ilde 10 gün devam edecek

Fast food tarzı işletmelerin kızartma yağlarını denetlemek için 81 ilde 10 günlük bir çalışma başlattıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimlerin bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Kızartma yağlarına denetim başlıyor: Denetimler 81 ilde 10 gün devam edecek
Yayın Tarihi:

Gıda ürünlerinde ve temel ihtiyaçlarda fahiş fiyat artışı ile mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda yeni bir atak yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklama ile fırsatçılık peşinde olan ve vatandaşı maddi anlamda zor duruma düşmesine sebebiyet veren stokçular için denetimlere başlandığı belirtildi.

Fast food tarzı işletmelerin kızartma yağlarını denetlemek için 81 ilde 10 günlük bir çalışma başlattıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kızartma yağlarının kamu sağlığı ve gıda güvenliği için tehlike oluşturabileceğini ifade etti. Yumaklı, denetimlerin bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakanlık olarak sağlıklı gıda tüketimi ve erişimi konusunda vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Yumaklı, bu amaçla rutin denetimlerin yanı sıra sektörel bazda da gıda kontrolleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, gıdanın tarladan sofraya kadar olan sürecini denetlemek ve vatandaşlara güvenilir gıda sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ülkemizde özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartmada kullanmakta olan yağlara ilişkin denetimlere bu dönemde ağırlık vermekteyiz. Bakanlığımızca rutin olarak yıl boyunca yapılan risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla 10 gün boyunca toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler bugün itibarıyla başlatmıştır. 81 ilde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar."

BAKAN YUMAK'TAN VATANDAŞA "174" ÇAĞRISI

Yumaklı, güvenilir olmayan gıda sunanlara karşı tüketicilerin sağlığını ve menfaatlerini korumak için gereken yaptırımları uygulayacaklarını ifade ederek, kızartma yağları kullanan toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimlerin bu dönemle sınırlı olmayacağını ve sürekli olarak yapılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattını aramaktan çekinmesinler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, KPSS 60 puanla kadın/erkek büro ve destek personeli alım ilanı yayımladı Hâkimler ve Savcılar Kurulu, KPSS 60 puanla kadın/erkek büro ve destek personeli alım ilanı yayımladı
Venüs 16 Şubat'a kadar Oğlak’ta seyahat ederken burçları aşkta ve işte neler bekliyor? İşte önemli ipuçları Venüs 16 Şubat'a kadar Oğlak’ta seyahat ederken burçları aşkta ve işte neler bekliyor? İşte önemli ipuçları
Mars ve Şiron’un Kare açısı nasıl etkiler? Geçmişten gelen yaraları iyileştirmek ve enerjiyi kontrol etmek Mars ve Şiron’un Kare açısı nasıl etkiler? Geçmişten gelen yaraları iyileştirmek ve enerjiyi kontrol etmek
Çok Okunanlar
Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… Mutfak tüpündeki büyük tehlike! Bunu yapanın cüzdanındaki tüm para gidecek Mutfak tüpündeki büyük tehlike! Bunu yapanın cüzdanındaki tüm para gidecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat