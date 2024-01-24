Kızartma yağlarına denetim başlıyor: Denetimler 81 ilde 10 gün devam edecek

Gıda ürünlerinde ve temel ihtiyaçlarda fahiş fiyat artışı ile mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda yeni bir atak yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklama ile fırsatçılık peşinde olan ve vatandaşı maddi anlamda zor duruma düşmesine sebebiyet veren stokçular için denetimlere başlandığı belirtildi.

Fast food tarzı işletmelerin kızartma yağlarını denetlemek için 81 ilde 10 günlük bir çalışma başlattıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kızartma yağlarının kamu sağlığı ve gıda güvenliği için tehlike oluşturabileceğini ifade etti. Yumaklı, denetimlerin bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakanlık olarak sağlıklı gıda tüketimi ve erişimi konusunda vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Yumaklı, bu amaçla rutin denetimlerin yanı sıra sektörel bazda da gıda kontrolleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, gıdanın tarladan sofraya kadar olan sürecini denetlemek ve vatandaşlara güvenilir gıda sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ülkemizde özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartmada kullanmakta olan yağlara ilişkin denetimlere bu dönemde ağırlık vermekteyiz. Bakanlığımızca rutin olarak yıl boyunca yapılan risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla 10 gün boyunca toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler bugün itibarıyla başlatmıştır. 81 ilde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar."

BAKAN YUMAK'TAN VATANDAŞA "174" ÇAĞRISI

Yumaklı, güvenilir olmayan gıda sunanlara karşı tüketicilerin sağlığını ve menfaatlerini korumak için gereken yaptırımları uygulayacaklarını ifade ederek, kızartma yağları kullanan toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimlerin bu dönemle sınırlı olmayacağını ve sürekli olarak yapılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattını aramaktan çekinmesinler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.