Kızılay: 44 Bin Engelli Gönüllü Engelsiz Teşkilat’ta Gece Gündüz Hizmet Ediyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 117 teşkilat ve 44 bin engelli gönüllünin Engelsiz Teşkilat çatısı altında "gece gündüz hizmet ettiğini" duyurdu. Kızılay, kapsayıcı gönüllülük modelini 2026 yılında IFRC (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu) bünyesindeki küresel lansmanla dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"İyiliğe Engel Yok" programı ve Engelsiz Gönüllülük

"İyiliğe Engel Yok" temalı programda, Kızılay’ın engelsiz gönüllülük alanındaki çalışmaları aktarıldı. Yılmaz, Engelsiz Teşkilat’ın azim ve gücün sembolü olduğunu belirterek teşkilatın 2021 yılında kuruluşundan kısa süre sonra bu denli büyümesinin önemine dikkat çekti.

Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi: "Engelsiz Kızılay Teşkilatı 2021 yılında ilk kurulurken mottomuz buydu. Türkiye’nin dört bir tarafından aslında engelleri nedeniyle zorluk yaşayan diye düşünülen bireyler, biz alan tarafta değil veren tarafta olmak istiyoruz, biz iyilik yapılan değil, iyilik yapan olmak istiyoruz diyerek bizim yanımıza geldiler. 2021 yılında Engelsiz Kızılay Teşkilatı kurulduğunda hemen 4 sene sonra acaba hangimiz düşünürdük, 117 tane Türkiye genelinde teşkilat, 44 bin engelli gönüllümüz Engelsiz Teşkilatı’nda gece gündüz hizmet ediyor. Ben burada çok büyük bir azim, çok büyük bir kararlılık görüyorum. Aslına bakarsanız bir engele sahip olmak hiçbirimizin elinde değil. Doğuştan olmak zorunda da değil engellerimiz. Bir deprem olur, bir trafik kazası geçiririz. Hepimiz aslında günün sonunda fiziksel bir durumumuzla alakalı zorlukla karşılaşabiliriz. Sizlerin bize burada en önemli verdiği ders aslında engelimiz ne olursa olsun onu aşmak bizim elimizde. Türk Kızılay olarak dirençli bir toplumun inşası için çalışıyoruz. Dirençli olmak düşünmek demek değildir. Düşebilirsiniz, insanız, hepimiz düşebiliriz. Deprem olur, sel olur, yangın olur, ekonomik zorluk olur, sağlıkla alakalı problem yaşarız ama önemli olan ona da düşseniz bile ayağa kalkıp yürümeye devam etmeyi başarabilmektir."

Uluslararası Tanınırlık ve Ödül

Yılmaz, Engelsiz Kızılay Teşkilatı’nın aldığı ödülün önemine vurgu yaptı: "Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu üye olduğumuz, 191 ülkenin bir araya gelip oluşturduğu Kızılay Kızılhaç Federasyonu da söylüyor. En prestijli ödül, Engelsiz Kızılay Teşkilatına verildi." Federasyonun değerlendirmesine göre, daha önce engelliliği "yardım alacak taraf" olarak gördükleri çalışmaların ötesine geçilerek, gönüllülüğü engelleyen bariyerlerin kaldırılmasına odaklanılması ödülün gerekçesini oluşturdu.

Yılmaz, bu ödülün ardından başlatılan çalışmanın dünya çapında örnek teşkil edeceğini, "Bu sene mayıs ayında bunun da lansmanı yapılacak" sözleriyle aktardı. Böylece Türkiye’de geliştirilen uygulamanın 191 ülkedeki Kızılay ve Kızılhaç teşkilatlarına ilham vereceği belirtildi.

Dayanışma, Öğrenme ve Gelecek

Yılmaz, Dünya Engelliler Günü ile Dünya Gönüllüler Günü’nün aynı haftada kutlanmasının anlamlı olduğunu ve bu buluşmaların sürmesini temenni etti. Engelsiz Kızılay ailesinin birlikte öğrenen ve birbirinden ilham alan güçlü bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, dayanışma ve iyilik hareketinin daha güvenli ve kapsayıcı bir geleceğe katkı sunduğunu ifade etti.

Programa Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, engelli bireyler, gönüllüler ve kamu temsilcileri katıldı.

