Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Düzce'de Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'de huzurevi sakinleriyle iftar programında bir araya gelerek mutluluğunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:47
Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Düzce'de Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Huzurevi Sakinleriyle İftar Programında Buluştu

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile başladı. Huzurevi sakinleri, öğrencilerin çaldığı hareketli parçalara alkışlarla ve danstla eşlik etti.

Yılmaz, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirerek, “Aslında hangi yaşta olursak olalım önemli olan, hayatımızda zorluklara mı yoksa daha şanslı addedebileceğimiz yerlere mi odaklanıyoruz?” şeklinde konuştu. Devamında, “Kendimizi daha mı güçlü kılıyoruz yoksa negatiflere bakarak daha mı moralsiz hissediyoruz? Bu önemli.” ifadelerini kullandı.

“Burada sizlere baktıkça her birinizin yüzünün güldüğünü görüyorum. Sizler aslında birlikte yaş almanın, birlikte hastalıkları atlatmanın, geçmişi ve geleceği paylaşmanın güzelliğini yaşıyorsunuz. Bizlerin sizlerden öğreneceğimiz çok şey var.” diye belirten Yılmaz, huzurevi sakinlerine teşekkür etti.

Programa Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Halil Ekinci, Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak ve Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın da katıldı.

Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde iftar programı düzenlendi....

Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde iftar programı düzenlendi. Programa, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağda) katıldı.

Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde iftar programı düzenlendi....

Türk Kızılay Kaynaşlı-Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nde iftar programı düzenlendi. Programa, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağda) katıldı.

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