Kızılay Gönüllüleri Yaşlı Kadının Zeytin Hasadında Destek Oldu

Kızılay Gönüllüleri Destek İçin Bir Araya Geldi

Türk Kızılay gönüllüleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremin etkilediği yaşlı çiftçi Hatice Akar (75) için bir araya geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, birçok çiftçinin hayatını olumsuz etkiledi. Kızılay, bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmak amacıyla Çiftçi Nakit Destek Programları başlattı.

Destek Programlarıyla Çiftçilere Yardım

Bu program, depremden zarar gören 6 ildeki çiftçilere nakdi yardım ve tarımsal malzeme desteği sağlamayı amaçlıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Hatice Akar da bu destekten faydalandı. 15 dönüm arazide 300 zeytin ağacına sahip olan Akar, Kızılay sayesinde gübre, ilaçlama motoru ve sırt pompası gibi malzemelere erişim sağladı.

Gönüllüler Hasat İçin Bir Araya Geldi

Kızılay gönüllüleri, Akar’ın zeytin bahçesinin hasadını gerçekleştirmek için Akar’ın yanına geldi. Gönüllüler, meyveleri birlikte toplayarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Hatice Akar, Kızılay’a ve gönüllü gençlere teşekkür ederek, "Eğer Kızılay gönüllüleri yardıma gelmeseydi, zeytinlerimiz kuruyordu. Verdikleri destek sayesinde zeytin ağaçlarımız hayata döndü." dedi.

Kızılay'ın Çiftçilere Verdiği Destek Devam Ediyor

Türk Kızılay Çiftçi Destek Programı Geçim Kaynakları Biriminde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Canan Yıldırım, bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi vererek, “Çiftçilere yönelik maddi destek sağlıyoruz ve bugün Hatice Akar’ın yanında bulunarak onun zeytin hasadına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Kızılay gönüllüsü Şeyma Yıldırım ise Akar’a zeytin hasadında yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Türk Kızılay gönüllüleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çiftçi 75 yaşındaki Hatice Akar'ın zeytin hasadına yardımcı oldu.

Türk Kızılay gönüllüleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çiftçi 75 yaşındaki Hatice Akar'ın zeytin hasadına yardımcı oldu.