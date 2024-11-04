Kızılay Haftası'nda Miniklerle Buluşma

Kızılay Haftası Sokağı'nda Çocuklarla Buluşma

Türk Kızılay, her yıl düzenlenen Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Etimesgut'taki yerleşkesinde "Kızılay Haftası Sokağı" organizasyonunu gerçekleştirdi. Etkinlikte, anasınıfı ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Genel Başkan Yılmaz'ın Açıklamaları

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasındaki Kızılay Haftası'nın Türk Kızılay için bir bayram niteliğinde olduğunu belirtti.

Yılmaz, geçen yıl Kızılay Haftası Sokağı etkinliklerinde gündeme gelen Refah Sınır Kapısı’nın durumu hakkında da detaylar aktardı. O dönemde, 11 geminin yardımlarının yüzde 90’ının bu kapıdan geçirildiğini ifade eden Yılmaz, bu süreçte Türk Kızılay’ın dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi haline geldiğini vurguladı. Ancak, mayıs ayından bu yana kapının kapalı olduğunu hatırlattı.

İnsani Hukuk Vurgusu

Yılmaz, kalıcı barışın önemine dikkat çekerken, insani hukuk kurallarına uyulması gerekliliğini yeniden dile getirdi. Savaş dönemlerinde sivillere yönelik saldırıların olmaması gerektiğini belirtirken, yardım koridorlarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki durumu ele alan Yılmaz, Gazzelilere yönelik yardımlarını sürdürdüklerini ifade etti. İçerdeki ekiplerinin günde 15 bin sıcak yemek sağladığını ve Ürdün Kızılayı üzerinden malzeme göndermeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Cenevre'deki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu toplantısında insani hukuk ilkelerine dikkat çektiklerini aktardı.

Çocukların Geleceği İçin Önemli Mesaj

Etkinliğe katılan 20 bin çocuğa, "Bu dünya iyi olmanız için var" dediklerini kaydeden Yılmaz, gelecekte bu çocukların yaşadıkları zorluklara ilişkin sorular sorabilecekleri üzerine vurgu yaptı. "Bugün Gazze’de, Lübnan’da veya farklı coğrafyalarda yaşanan ızdırap varken siz ne yapıyordunuz?" sorusunun önemli olduğunu ifade etti ve bu bağlamda insanlara yönelik savunuculuğun devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk Kızılayın Etimesgut yerleşkesinde her yıl Kızılay Haftası dolayısıyla kurulan "Kızılay Haftası Sokağı"nda, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılayın Etimesgut yerleşkesinde her yıl Kızılay Haftası dolayısıyla kurulan "Kızılay Haftası Sokağı"nda, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.