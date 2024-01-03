Kızılay ikinci yardım gemisinin Gazze'ye ulaştığını duyurdu

Gazze'ye yardım ulaştıran Kızılay, ikinci gemisini de geçen haftalarda yollamıştı. Kızılay, gemideki yardım malzemelerinin Gazze'ye teslim edildiğini açıkladı.

Kızılay ikinci yardım gemisinin Gazze'ye ulaştığını duyurdu
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Kızılay, Gazze'ye 107 ton insani yardım gönderdi. Gemideki yardım malzemeleri 147 TIR'a dağıtıldı. Çadır, yatak, gıda, hijyen malzemeleri içeren 66 TIR Gazze'ye teslim edildi.

Türk Kızılay’ı, Gazze halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için yardım çalışmalarına devam ediyor. Türk Kızılay’ı, bu çalışmaları Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile ortaklaşa yürütüyor.

Gazze'deki çatışma mağdurlarına bin 700 ton insani yardım ulaştırıldı. Uçak ve gemilerle bölgeye gönderilen yardım malzemeleri, TIR'lara aktarıldı. Türk Kızılay, yardım malzemelerini Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye taşıdı.

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