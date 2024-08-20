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Kızılay'ın Arı Projesi: Şifa ve İyilik

Kızılay Ağrı Şubesi, 60 kovanla ürettiği balı ihtiyaç sahiplerine ve üniversite öğrencilerine destek olmak için kullanıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:14
Kızılay'ın Arı Projesi: Şifa ve İyilik

Kızılay'ın Arı Projesi ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, 60 kovanından elde ettiği yaklaşık 1,5 ton balı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamak için yeni bir projeye imza attı. Proje, aynı zamanda "Şenlendirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilmekte.

Proje Kapsamında Arıcılık Faaliyetleri

İlkbahar aylarında Kızılay'a gönüllü olarak hizmet eden bir arıcının, Hamur ilçesinin zengin bitki örtüsünden yararlanarak Kızılay’a ait kovanların bakımını yapmasıyla başlayan süreç, arı kovanlarının olgunlaşması ile hasat aşamasına geçti. Kızılay gönüllüleri ile birlikte, balın bir kısmı süzülerek ihtiyaç sahiplerine gönderilecek, bir kısmı da marketlerde satılacak.

Başkan Tatlı'nın Açıklamaları

Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Projemizle birlikte ihtiyaç sahiplerine destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elde ettiğimiz balları, petek ve süzme olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Ayrıca, satıştan elde edilen gelirle üniversite öğrencilerine burs vereceğiz" dedi.

Aşevleri ve Yardım Faaliyetleri

Tatlı, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca sıcak yemek verdiklerini, toplumsal güçlenmeyi hedefleyen projelerle insan sağlığına katkıda bulunduklarını belirtti. "Şenlendirme Projesi"nin, dört yıl önce Türk Kızılay Genel Merkezince başlatıldığını hatırlatarak, projenin Ağrı’nın coğrafi işaretli geven balıyla arıcılık yapmayı hedeflediğini aktardı.

Pazarlama ve Satış Stratejileri

Balın vatandaşlar tarafından alınması için marketlerle anlaşmalar yaptıklarını söyleyen Tatlı, "İnşallah projemizin sonuçları ile ihtiyaç sahiplerine büyük destek sağlayacağız. Üretimimiz, Kızılay logolu olarak marketlerde satışa sunulacak" dedi.

Uluslararası Katılım

Ayrıca, Kızılay gönüllüsü olan Endonezyalı Jundy Cundi, Türkiye'nin özellikle Ağrı'daki bal hasadına katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Kendi ülkemde arı popülasyonu oldukça az. Burada bu fırsatı elde ettiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin 60 kovanda ürettiği yaklaşık 1,5 tonluk balın, bir kısmı şifa niyetine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak bir kısmı da satılıp üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

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