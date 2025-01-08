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Kızılay, Şam'da 250 Aileye Yardımda Bulundu

Kızılay, Şam'da engelli ve ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve battaniye dağıtarak önemli bir destek sağladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:58
Kızılay, Şam'da 250 Aileye Yardımda Bulundu

Kızılay, Şam'da 250 Aileye Destekte Bulundu

Türk Kızılay, Suriye Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği yardım programı kapsamında, Suriye'nin başkenti Şam'da engelli ve ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve battaniye dağıttı.

Yardım kampanyasına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Türk Kızılay ve Suriye Kızılay yetkilileri katıldı.

Bu yardım programında, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda, su ve battaniye ikramında bulunuldu.

Büyük İhtiyaçlar ve Yeni Bir Dönem

Yardım dağıtım programında konuşan Köroğlu, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını ve bu süreçte ülkede büyük ihtiyaçların olduğunu belirtti. Yeni bir devletin inşası sürecinde, ülkedeki kurumların işlevselliğinin azaldığını ve altyapı sorunları sebebiyle halkın gereksinimlerinin karşılanmadığını vurguladı.

Köroğlu, diğer ülkelerle birlikte bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışacaklarını dile getirerek, özellikle altyapı, okul, ev ve hastane gibi konularda destek projeleri gerçekleştireceklerini aktardı.

Ayrıca, Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan Suriyelilerin önemli bir kısmının ülkelerine dönmelerine yardımcı olma gayreti içinde olacaklarını ifade eden Köroğlu, yeni Suriye'nin oluşumunda dost ve kardeş ülke olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay'ın Suriye Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği programda, Suriye'nin başkenti Şam'da...

Türk Kızılay'ın Suriye Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği programda, Suriye'nin başkenti Şam'da engelli ve ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve battaniye dağıtıldı. Şam'daki yardım kampanyasına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Türk Kızılay ve Suriye Kızılay yetkilileri katıldı.

Türk Kızılay'ın Suriye Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği programda, Suriye'nin başkenti Şam'da...

Türk Kızılay'ın Suriye Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği programda, Suriye'nin başkenti Şam'da engelli ve ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve battaniye dağıtıldı. Şam'daki yardım kampanyasına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Türk Kızılay ve Suriye Kızılay yetkilileri katıldı.

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