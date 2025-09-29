Kızılay zamana karşı operasyonla İspanya'dan gelen 'altın kan'ı getirdi: Gaziantep'te anne ve bebek kurtuldu

Türk Kızılay, Gaziantep'te doğum yapacak Naide Soylu için İspanya'dan getirilen dünyanın en nadir kan grubu Rh Null (kamuoyunda 'altın kan') ile anne ve bebeğin hayatını kurtardı.

Nadir kan grubu gebelikte ortaya çıktı

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edildi. Talasemi nedeniyle hamileliğinin 7. ayında kan nakline ihtiyaç duyulan anne için Türk Kızılay aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmayınca süreç kritik bir aşamaya geldi.

Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan ileri taramalar ve ABD'den gelen test sonuçları, Soylu'nun Rh Null kan grubuna sahip olduğunu kesinleştirdi. Literatürde Rh Null, kamuoyunda ise 'altın kan' olarak bilinen bu grup, yalnızca 6 milyonda bir görülebiliyor.

Altın kan İspanya'dan getirildi

Doğumu yaklaşan Naide Soylu için Gaziantep Üniversitesi'nden gelen talep üzerine Türk Kızılay hızla harekete geçti. İspanya'da bulunan iki ünite dondurulmuş Rh Null kan ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite olmak üzere toplam 3 ünite kan, özel taşıma koşullarında soğuk zincir korunarak önce İstanbula, ardından Gaziantep'e ulaştırıldı.

Dondurulmuş ünitelerin çözülmesinden sonra yalnızca 72 saat içinde kullanılabilmesi, operasyonu daha da kritik hale getirdi. Zamanla yarışılan bu sürecin sonunda yapılan nakil sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı.

Naide Soylu yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"İlk kez altın kanı duydum, belki doğurabilirim ama çocuğumu kucağıma alamam diye korktum. Umudum kalmamıştı, ailem ve eşim teselli ediyordu. Doğum zamanı yaklaşırken İspanya'dan gelen güzel haberle hayata tutundum. İlk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım. Ameliyatım zor geçti, sonrasında kanı yine verince toparlandım çok şükür. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir damlasına muhtaçmışız."

Prof. Dr. Vahap Okan durumu şöyle değerlendirdi:

"Doğum öncesinde ciddi risk vardı çünkü kan bulunamazsa hem anne hem bebek hayati tehlike altındaydı. Kızılay süreci organize etti ve kan temin edilerek ameliyat güvenli gerçekleştirildi."

Nazlı Sözmen, Türk Kızılay Kan Hizmetleri AR-GE ve İş Geliştirme Müdürü, süreci şu sözlerle anlattı:

"Uluslararası Nadir Kan Bağışçısı Paneli ile iletişime geçtik ve İspanya'dan olumlu yanıt aldık. Kayıtlı bir Rh Null kan grubuna sahip bağışçılarının olduğu ve kendi bankalarında da iki ünite doldurulmuş kan bileşeni olduğu bilgisi oluştu. Doğumla ilgili tarihi netleştirdik ve bu çok önemliydi. Dondurulmuş üniteler çözüldükten sonra transfer edilmesi gerekiyordu ve çözüldükten sonra kullanılması için maksimum 72 saat ömürleri bulunmaktaydı. Soğuk zincir garanti edilerek İstanbul'a oradan da Gaziantep'e ulaştırılmasını sağladık. Bu süreci Türk Kızılay olarak ülkemizde ilk defa gerçekleştiriyoruz. Bu vaka, Kızılay'ın hayat kurtaran müdahalelerinin uluslararası boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın en nadir kan gruplarından biri için yürütülen bu operasyon, gönüllü kan bağışının ve küresel işbirliğinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne serdi."

Türk Kızılay, bu nakille Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen uluslararası bir nadir kan operasyonuna imza attı.

