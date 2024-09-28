DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.302,07 0,14%

Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Kızılcahamam, Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilir atık yönetiminde örnek ilçe olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:32
Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Sıfır Atık Projesi Kızılcahamam'da Başarıyla Uygulanıyor

2017 yılında Türkiye'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kızılcahamam ilçesinde pilot olarak başarıyla yürütülüyor.

Kızılcahamam'da Geri Dönüşüm Sistemi Kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019 yılında bu ilçenin sıfır atık uygulamalarına pilot ilçe olarak dahil edildiğini duyurarak, geri kazanılabilir atıklar için bir toplama sistemi ve atık getirme merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

Sıfır Atık Uygulamaları

İlçenin sakinleri, atıklarını atık bahçesi, atık otobüsü ve depozito iade noktaları gibi alanlara bırakabiliyor. Her evin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor ve bu kartlara, toplanan atığın kilosuna göre puan ekleniyor. Toplanan puanlar, ilçedeki marketlerde nakit yerine kullanılabiliyor.

Sıfır Atık Bahçesi ve Atölyeler

Kızılcahamam'da oluşturulan Sıfır Atık Bahçesi, 5 bölümden oluşuyor. Burada atıkların depolanmasının yanı sıra, geri dönüşüm malzemeleriyle öğretmen ve öğrencilerin ürün yaptığı atölyeler de mevcut. Ayrıca, sıfır atık oyun alanı ve ambalajsız ürün satışı yapılan atık dükkanları ile sıfır atık kafeteryası da bu bölgede yer alıyor.

Gelecek Projeleri ve Yaygınlaştırma

Bakan Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında Kızılcahamam'daki uygulamaların başarıyla yürütüldüğüne dikkat çekerek, pilot ilçe sayısını 7 farklı bölgeye yaymayı planladıklarını belirtti. Kurum, bu projeye gencinden yaşlısına tüm vatandaşların destek verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ağrı'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
3
Artvin'de Yıkılan Bina Altında Kalan 93 Yaşındaki Adamın Korkutucu Deneyimi
4
Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sel Felaketi: 32 Ölü
5
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki
6
İstanbul'da Devlet Destekli Sanat Sergisi Açıldı
7
Burak Aykan BMAEK Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu Başkanı Oldu

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse