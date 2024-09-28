Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Sıfır Atık Projesi Kızılcahamam'da Başarıyla Uygulanıyor

2017 yılında Türkiye'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kızılcahamam ilçesinde pilot olarak başarıyla yürütülüyor.

Kızılcahamam'da Geri Dönüşüm Sistemi Kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019 yılında bu ilçenin sıfır atık uygulamalarına pilot ilçe olarak dahil edildiğini duyurarak, geri kazanılabilir atıklar için bir toplama sistemi ve atık getirme merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

Sıfır Atık Uygulamaları

İlçenin sakinleri, atıklarını atık bahçesi, atık otobüsü ve depozito iade noktaları gibi alanlara bırakabiliyor. Her evin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor ve bu kartlara, toplanan atığın kilosuna göre puan ekleniyor. Toplanan puanlar, ilçedeki marketlerde nakit yerine kullanılabiliyor.

Sıfır Atık Bahçesi ve Atölyeler

Kızılcahamam'da oluşturulan Sıfır Atık Bahçesi, 5 bölümden oluşuyor. Burada atıkların depolanmasının yanı sıra, geri dönüşüm malzemeleriyle öğretmen ve öğrencilerin ürün yaptığı atölyeler de mevcut. Ayrıca, sıfır atık oyun alanı ve ambalajsız ürün satışı yapılan atık dükkanları ile sıfır atık kafeteryası da bu bölgede yer alıyor.

Gelecek Projeleri ve Yaygınlaştırma

Bakan Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında Kızılcahamam'daki uygulamaların başarıyla yürütüldüğüne dikkat çekerek, pilot ilçe sayısını 7 farklı bölgeye yaymayı planladıklarını belirtti. Kurum, bu projeye gencinden yaşlısına tüm vatandaşların destek verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor. İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.