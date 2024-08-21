Kızılcahamam'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kızılcahamam'daki Yangına Hızlı Müdahale

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, komşu Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alanlara da sıçramış durumda. Yangınla ilgili müdahaleler sürerken, mahalle sakinleri hayvanlarını güvenli bölgelere taşıyarak tedbir alıyorlar.

Yangında Son Durum

Yangın kontrol altına alınmasına rağmen, yer yer etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yükselme riski devam ediyor. Yangına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile itfaiye ekipleri, iş makineleri ve 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Başkan Yavaş’tan Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'ın Şahinler Mahallesi'nde meydana gelen yangına, 16 araç ve 35 personelle müdahale ettiklerini duyurdu. Yavaş, "Ekiplerimiz, yerleşim alanlarını korumak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kazan, Keresteciler, İvedik OSB ve Sincan itfaiyeleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bölgeye sevk edildi. Hem havadan hem de karadan müdahaleyi sürdürüyoruz." dedi.

Köylülerin, yangın söndürme çalışmalarına endişeli bir şekilde tanıklık ettiği belirtiliyor.