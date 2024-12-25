DOLAR
35,25 -0,21%
EURO
36,7 -0,04%
ALTIN
2.965,75 -0,25%
BITCOIN
3.459.969,04 -0,86%

Kızılcahamam'daki Orman Yangınına Neden Olan Şahsa 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Kızılcahamam'daki orman yangınına sebep olan İsmail G. hakkında 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:06
Kızılcahamam'daki Orman Yangınına Neden Olan Şahsa 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili iddianame hazırlandı. Yangının sebebinin araştırıldığı süreçte Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık İsmail G. hakkında "orman yangınına neden olma" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, 21 Ağustos'ta Şahinler Mahallesi'nde bir elektrik şirketi adına çalışırken kullanılmayan elektrik direklerini kesen İsmail G.'nin iş aletinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangının başladığı belirtildi. Yangının daha sonra ormanlık alana sıçradığı da ifade edildi.

İsmail G.'nin ifadesinde, yangının demir direği kestiği esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle oluştuğunu doğruladığı, olayla ilgili tanıklar Adem İ. ve Hüseyin İ.’nin de beyanlarının durumu desteklediği vurgulandı.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, Haşat Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde ormanlık ve orman dışı 844,482 hektar alanın yandığı belgelendi. Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesi, İsmail G. hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İETT Araçlarındaki Unutulan Eşyalar 705 Bin Liraya Satıldı
2
Batı Karadeniz ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı
3
MSB Açıklamada Bulundu: Suriye ve Irak’ta Terör Hedefleri Vuruldu
4
Suriye ve Irak'ta 21 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
5
Antalya'da Kar ve Sağanak: Yüksek Kesimlerde Kar, Kent Merkezinde Sağanak Yağış
6
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor
7
Tekirdağ'da Yük Treni, Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek