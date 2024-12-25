Kızılcahamam'daki Orman Yangınına Neden Olan Şahsa 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili iddianame hazırlandı. Yangının sebebinin araştırıldığı süreçte Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık İsmail G. hakkında "orman yangınına neden olma" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, 21 Ağustos'ta Şahinler Mahallesi'nde bir elektrik şirketi adına çalışırken kullanılmayan elektrik direklerini kesen İsmail G.'nin iş aletinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangının başladığı belirtildi. Yangının daha sonra ormanlık alana sıçradığı da ifade edildi.

İsmail G.'nin ifadesinde, yangının demir direği kestiği esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle oluştuğunu doğruladığı, olayla ilgili tanıklar Adem İ. ve Hüseyin İ.’nin de beyanlarının durumu desteklediği vurgulandı.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, Haşat Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde ormanlık ve orman dışı 844,482 hektar alanın yandığı belgelendi. Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesi, İsmail G. hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.