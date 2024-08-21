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Kızılcahamam'daki Yangın Gerede'ye Sıçradı

Kızılcahamam'da başlayan yangın Gerede'deki Demirler köyüne sıçradı, köy tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:40
Kızılcahamam'daki Yangın Gerede'ye Sıçradı

Kızılcahamam'da Yangın Başladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda alevler yükselmeye başladı.

Yangın Gerede'ye Ulaştı

Yangının büyüyerek Bolu'nun Gerede ilçesine sıçramasıyla birlikte, burada yaşayanların güvenliği için Demirler köyünde tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İtfaiye ve Hava Destek

Bölgeye olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve tankerler gönderildi. Ayrıca, yangınla mücadeleye yardımcı olması için iki helikopter de havalanarak alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürdü.

Olay Yeri ve Tahliye Süreci

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine doğru ilerlediğinden, bu köydeki vatandaşlar tahliye edildi. Bir samanlığın yandığı bölgedeki alevlere hem havadan hem de karadan müdahale yapıldı.

Bolu Valiliği'nden Açıklama

Bolu Valiliği, yangının kontrol altına alınabilmesi için tüm müdahale ekiplerinin seferber edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada; "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına müdahale edilmektedir. Söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Yangınla mücadele çalışmaları, Kızılcahamam ve Gerede'deki ormanlık alanlarda sürmektedir.

Ankara'nın Kızılcahamam ve Gerede ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangını söndürme...

Ankara'nın Kızılcahamam ve Gerede ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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