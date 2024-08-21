Kızılcahamam'daki Yangın Gerede'ye Ulaştı

Kızılcahamam'da Yangın Çıktı

Başkent Ankara'ya bağlı Kızılcahamam ilçesinde, öğle saatlerinde otluk alanda başlayan bir yangın, hızla Bolu'ya bağlı Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Elde edilen bilgilere göre, Kızılcahamam’ın Şahinler Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Yangın, Ankara-Bolu sınırında başladıktan sonra Gerede'nin Demirler köyü mevkisine sirayet etti.

Bolu Valiliği'nden Açıklama

Yangının Gerede'ye ulaştığı bilgisi üzerine Bolu Valiliği bir açıklama yaparak, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde saat 12.28 sıralarında başlayan orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmektedir. Söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangın nedeniyle Gerede'deki ormanlık alan risk altında bulunuyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.