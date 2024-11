Kızılcahamam'ın Büyüleyici Kış Manzarası

Kızılcahamam'ın Doğası Kar Yağışının Ardından Görüntülendi

Ankara'nın termal suları ve doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Kızılcahamam, etkili olan kar yağışının ardından adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Bu büyüleyici manzara, bölgedeki doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Beyaza Bürünmüş Doğanın Keyfi

Kızılcahamam'da, Soğuksu Milli Parkı ve ilçe merkezi, kar yağışının yarattığı eşsiz görüntülerle dolup taşıyor. Kış mevsiminin getirdiği bu güzel manzaralar, ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Belediye Başkanı'ndan Davet

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılcahamam'ımız, kışın beyaz sessizliğiyle ve doğanın büyüleyici renkleriyle adeta bir tablo gibi karşımızda duruyor. Her mevsimi ayrı bir güzellik sunan ilçemiz, kışın büyüleyici dokusuyla yine adeta bir kartpostal gibi. Her adımda huzur, her köşede bir masal saklı. Tüm Ankaralıları ve misafirlerimizi Kızılcahamam'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dron ile Görüntüleme

İlçedeki doğal güzellikler, kar yağışının ardından dronla da görüntülenerek bu eşsiz manzaranın keyfini çıkarmak isteyenlere ilham veriyor.

