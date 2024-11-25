DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,29 -0,8%
ALTIN
2.989,43 0,55%
BITCOIN
3.397.299,01 -1,45%

Kızılcahamam'ın Büyüleyici Kış Manzarası

Kızılcahamam, kar yağışının ardından muhteşem beyaz örtüsüyle doğaseverleri büyülüyor. Belediye Başkanı'ndan davet var!

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:21
Kızılcahamam'ın Büyüleyici Kış Manzarası

Kızılcahamam'ın Doğası Kar Yağışının Ardından Görüntülendi

Ankara'nın termal suları ve doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Kızılcahamam, etkili olan kar yağışının ardından adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Bu büyüleyici manzara, bölgedeki doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Beyaza Bürünmüş Doğanın Keyfi

Kızılcahamam'da, Soğuksu Milli Parkı ve ilçe merkezi, kar yağışının yarattığı eşsiz görüntülerle dolup taşıyor. Kış mevsiminin getirdiği bu güzel manzaralar, ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Belediye Başkanı'ndan Davet

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılcahamam'ımız, kışın beyaz sessizliğiyle ve doğanın büyüleyici renkleriyle adeta bir tablo gibi karşımızda duruyor. Her mevsimi ayrı bir güzellik sunan ilçemiz, kışın büyüleyici dokusuyla yine adeta bir kartpostal gibi. Her adımda huzur, her köşede bir masal saklı. Tüm Ankaralıları ve misafirlerimizi Kızılcahamam'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dron ile Görüntüleme

İlçedeki doğal güzellikler, kar yağışının ardından dronla da görüntülenerek bu eşsiz manzaranın keyfini çıkarmak isteyenlere ilham veriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'nın termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçesi Kızılcahamam, kar yağışının...

Ankara'nın termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçesi Kızılcahamam, kar yağışının ardından görüntülendi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

Ankara'nın termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçesi Kızılcahamam, kar yağışının...

Ankara'nın termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçesi Kızılcahamam, kar yağışının ardından görüntülendi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bosna Hersek'te Devlet Günü Coşkuyla Kutlandı
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu
3
Fransa'da Cinsel İstismar Davasında 20 Yıl Hapis Cezası Talebi
4
CHP'li Karatepe: Yerinde Dönüşüm Projesi Destekleri Yetersiz, Güncellenmeli
5
Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Yeni Adımlar Attı
6
Mersin'de Haraç İsteyen 7 Zanlıdan 5'i Tutuklandı
7
2024 Yılı İklim Liderleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı