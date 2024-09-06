Kızılcapınar Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor: Terk Edilmiş Yapılar Ortaya Çıktı

Kızılcapınar Barajı'ndaki Su Düzeyinin Düşmesi

Karadeniz Ereğli'deki Kızılcapınar Barajı'nda, yaz aylarının yüksek sıcaklıkları ve kuraklık etkisiyle su seviyesinde ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durum, baraj havzasındaki pek çok terk edilmiş yapının ortaya çıkmasına neden oldu.

Barajın Su Kapasitesi ve Düşüşü

Ova köyü Kızlar çayı üzerinde inşa edilen baraj, 36 milyon metreküp kapasiteli olup, su seviyesinin yaklaşık 15 metre azaldığı bildirildi. Devlet Su İşleri tarafından 1991-1994 yılları arasında yapılan bu baraj, içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali ile yıllık 6 bin 250 hanenin elektrik ihtiyacını da sağlıyor.Su Rezervinin Azalması

Barajdaki su miktarının azalmasıyla birlikte Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 60 günlük su rezervinin kaldığı belirtildi. Bu durum, yerel yönetim tarafından halkı suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarmaya yöneltti.

Belediyeden Su Tasarrufu Uyarısı

Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, bölgenin en sıcak yazını geçirdiğini ve su kaynaklarının azaldığını ifade etti. Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlkbahar ve sonbaharda az yağış aldık. Baraj seviyemiz 99 kotlarında oldukça düşük durumda. Bu da 55-60 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor. Ham su kalitesinin düşmesine rağmen, arıtma tesisindeki yoğun çalışma sayesinde kaliteli içme suyu sağlamak için çaba gösteriyoruz."

Deniz Koca, vatandaşları su kullanımında duyarlı olmaya ve bahçe sulama gibi konularda dikkatli olmaya davet etti. Su sıkıntısının geçici yağışlarla aşılabileceğini dile getirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.