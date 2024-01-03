Kızıldeniz'de gerginlik artıyor: Üst üste 3 patlama meydana geldi

Yemen'in Mocha kenti yakınlarında seyreden Malta bayraklı bir konteyner gemisi, saldırıya uğradı. İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, geminin limana yaklaşırken üç patlama sesi duyduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de gerginlik artıyor: Üst üste 3 patlama meydana geldi
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İsrail-Hamas çatışması iki ayı aşkın süredir devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'yi bombalarken, Hamas da İsrail'e füze saldırıları düzenliyor. Bu çatışma, Kızıldeniz'deki gemi trafiğini de olumsuz etkiliyor. Husiler, İsrail ve ABD'ye ait gemileri hedef alıyor. Kızıldeniz'de uluslararası seyrüsefer güvenliği tehlikeye giriyor.

LİMANDA PATLAMA SESLERİ

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de seyreden gemilere saldırmaya devam ediyor. İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, bugün Yemen'in Mocha kenti limanında Malta bayraklı bir geminin üç patlama sesi duyduğunu açıkladı. Gemide hasar ya da yaralanma olup olmadığı bilinmiyor.

GEMİ KAPTANINDAN YARDIM ÇAĞRISI

Ambrey, Yemen'de Husilerin saldırısına uğrayan geminin kaptanının, VHF telsizle bir koalisyon savaş gemisine ulaştığını duyurdu. Geminin, saldırıdan kısa bir süre sonra, olay yerine 1,6 km mesafede, yaklaşık 50 metre boyunda ve iki ışık taşıyan küçük bir tekne gözlemlediğini bildirdiğini aktardı.

Ambrey, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden Kızıldeniz'deki bir gemiye füze fırlatıldığını duyurdu. Ambrey, füzelerin Yemen'in Taiz ilinden geldiğini belirledi. Füzelerin gemiyi vurup vurmadığı bilinmiyor.

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