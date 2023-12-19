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Kızıldeniz'de gerilim devam ediyor: Sevkiyatlar durduruldu!

Kızıldeniz'de gerilim devam ediyor: Sevkiyatlar durduruldu! BP, Kızıldeniz'de güvenlik riski nedeniyle tanker geçişlerini askıya aldı. İngiliz enerji şirketi, Yemen'deki İran destekli Husilerin ticari gemilere saldırmasından dolayı bölgedeki tüm tanker trafiğini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Husiler, 12 Aralık'ta İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisine saldırdıklarını duyurmuşlardı. BP, çalışanlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu ve bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.