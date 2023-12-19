Kızıldeniz'de gerilim devam ediyor: Sevkiyatlar durduruldu!

BP, Kızıldeniz'de güvenlik riski nedeniyle tanker geçişlerini askıya aldı. İngiliz enerji şirketi, Yemen'deki İran destekli Husilerin ticari gemilere saldırmasından dolayı bölgedeki tüm tanker trafiğini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Husiler, 12 Aralık'ta İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisine saldırdıklarını duyurmuşlardı. BP, çalışanlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu ve bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Kızıldeniz'de gerilim devam ediyor: Sevkiyatlar durduruldu!
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BP, Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tüm tanker geçişlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. BP, çalışanlarının güvenliğinin her alanda öncelikli olduğunu belirterek, bölgedeki durumu sürekli izleyeceklerini ve gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

Kızıldeniz'de son zamanlarda artan Husi saldırıları, birçok gemicilik şirketini seferlerini durdurmaya zorladı. Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, 12 Aralık'ta İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisine saldırdıklarını duyurmuşlardı.

Mısır Süveyş Kanalı İdaresi, dün yaptığı açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'den geçen 55 geminin rotasını değiştirerek Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'nu kullandığını bildirmişti.

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