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Kızıldeniz'de Husilerin Saldırısı Sonrası Geminin Mürettebatı Kurtarıldı

Husilerin saldırısına uğrayan MV Sounion gemisinin mürettebatı kurtarıldı. Gemi Kızıldeniz'de mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:51
Kızıldeniz'de Husilerin Saldırısı Sonrası Geminin Mürettebatı Kurtarıldı

Mürettebat Kurtarıldı, Gemi Mahsur

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, Husilerin saldırısına uğrayan MV Sounion adlı geminin mürettebatının kurtarıldığını bildirdi. Ancak, geminin ağır hasar gördüğünü ve Kızıldeniz'de mahsur kaldığını ifade etti.

Sharif'in Açıklamaları

Sharif, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Husilerin yeni saldırılarının Yemen kıyılarını ve balıkçıları tehdit ettiğini belirtti. Bu durumun bir çevre felaketine yol açabileceğini dile getirerek, Husilere bu "pervasız ve hukuka aykırı" saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Füze Saldırıları ve Gemi Durumu

Avrupa Birliği askeri misyonu ASPECTS, MV Sounion'un, bir Yunan nakliye şirketine ait olup, Liberya bayrağı taşıdığını açıkladı. Gemi, Kızıldeniz'in Yemen açıklarında çok sayıda füze saldırısına maruz kalmış ve bu da motor arızasına neden olmuştur.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

İran destekli Husiler, 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere saldırılar düzenlemekte. Bu eylemler, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına yol açtı.

Uluslararası Tepkiler

ABD, deniz ticaret güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde, Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. ABD güçleri, Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronlarının birçok kez düşürüldüğünü açıkladı.

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart’ta bu misyona katılarak taktik komutayı devraldı. Akdeniz ile Kızıldeniz arasında bulunan Süveyş Kanalı, küresel ticaretin yaklaşık %12'sini sağlamaktadır.

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