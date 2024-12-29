Kızıldeniz'de Köpek Balığı Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mısır Çevre Bakanlığı, Kızıldeniz'de gerçekleşen köpek balığı saldırısı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bir diğerinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, Marsa Alem kenti açıklarında iki kişinin köpek balığı saldırısına maruz kaldığına dair bir ihbar aldıklarını açıkladı. Olayda, yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirirken, diğer kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu olayın araştırılması için ilgili makamlarca acil bir komisyon kurulması kararı alındığı kaydedildi. Saldırının gerçekleştiği bölgenin daha önce yüzmeye kapalı alan olarak ilan edildiği bilgisi de dikkat çekti.

Hatırlatmak gerekirse, Haziran 2023'te Hurgada kenti açıklarında bir Rus turist köpek balığı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.