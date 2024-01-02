Kızıldeniz'de petrol krizi: ABD ile İran arasında restleşme!

Kızıldeniz'deki çatışma, petrol piyasasını etkiledi. İran, bir destroyerini bölgeye gönderdi. Yemen'deki Husiler, gemilere saldırdı. Bu durum, küresel petrol sevkiyatının önemli bir geçiş noktası olan Kızıldeniz'de tansiyonu artırdı. Petrol fiyatları da bu gerginlikle birlikte yükselişe geçti.

Brent petrol, Asya piyasalarında yüzde 1,6'lık bir yükselişle 78,27 dolara çıktı. İran, Elburz adlı savaş gemisini Bab el Mendeb Boğazı üzerinden Kızıldeniz'e gönderdiğini devlet medyası aracılığıyla duyurdu. Ancak geminin görevi hakkında detay vermedi. İran, Kızıldeniz'de petrol nakliye güzergahlarının güvenliğini sağlamak için düzenli operasyonlar yaptığını da belirtti.

ABD Donanması, İran'ın desteklediği Husilerin üç teknesini vurarak 10 militanı öldürdü. Bu, AP'nin bir raporuna göre, İran'ın Kızıldeniz'e bir savaş gemisi yollamasının ardından yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı, Husilerin saldırdığı Singapur bayraklı Maersk Hangzhou gemisine yardım ettiklerini açıkladı. Husiler ise bir haber kanalı aracılığıyla, teknelerinin "deniz yollarının güvenliğini sağlamak" için görev yaptığını iddia etti.