Kızıldeniz'de Turist Teknesi Battı: 17 Kayıp

Kızıldeniz Açıklarında Turist Teknesi Battı

Mısır'ın doğu kıyısında bulunan Kızıldeniz açıklarında, bir turist teknesinin battığı bildirildi. Olayla ilgili olarak Mısır Valisi Tümgeneral Amr Hanefi, yaptığı açıklamada teknenin Marsa Alem kentinin güneyinde battığını söyledi.

Canlı Kurtarma Operasyonları Devam Ediyor

Olay sonrası gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarında, 28 kişinin sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu. Ancak, teknede bulunan toplam 45 kişi arasında 17 kişinin kayıp olduğu ifade ediliyor. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan bu kişiler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hanefi, teknede farklı uyruklardan 31 turist ve 14 mürettebat bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili daha fazla detayın paylaşılmadığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.