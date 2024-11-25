DOLAR
34,59 -0,14%
EURO
36,32 -0,87%
ALTIN
2.937,1 2,29%
BITCOIN
3.295.806,19 1,6%

Kızıldeniz'de Turist Teknesi Battı: 17 Kayıp

Mısır Kızıldeniz açıklarında batan turist teknesinde 17 kişi kayıp, arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:55
Kızıldeniz'de Turist Teknesi Battı: 17 Kayıp

Kızıldeniz Açıklarında Turist Teknesi Battı

Mısır'ın doğu kıyısında bulunan Kızıldeniz açıklarında, bir turist teknesinin battığı bildirildi. Olayla ilgili olarak Mısır Valisi Tümgeneral Amr Hanefi, yaptığı açıklamada teknenin Marsa Alem kentinin güneyinde battığını söyledi.

Canlı Kurtarma Operasyonları Devam Ediyor

Olay sonrası gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarında, 28 kişinin sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu. Ancak, teknede bulunan toplam 45 kişi arasında 17 kişinin kayıp olduğu ifade ediliyor. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan bu kişiler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hanefi, teknede farklı uyruklardan 31 turist ve 14 mürettebat bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili daha fazla detayın paylaşılmadığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi
2
Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
3
TİKA, Pakistan'da Üçüncü Arama Kurtarma Eğitimini Gerçekleştirdi
4
Ordu ve Gümüşhane'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
5
Amasya'da 'Mor Mendil ve Ayakkabılı' Protesto ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi
6
Kastamonu'da Yavru Baykuş Kurtarıldı: DKMP'ye Teslim Edildi
7
Bursa'da Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı