Kızıldeniz'deki saldırılar tedarik zincirini olumsuz etkileniyor: Saldırılar sonrası Tesla fabrikasında üretim durdu
Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik Husi saldırıları tedarik zincirini bozdu. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Berlin'in güneyindeki Grünheide'deki fabrikasında 29 Ocak-11 Şubat arası üretimi kısmen durduracağını açıkladı.
Tesla, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları yüzünden Avrupa-Asya arasındaki nakliye rotalarının değiştiğini ve bu durumun Gruenheide'deki fabrikasının üretimini olumsuz etkilediğini açıkladı. Tesla, nakliye sürelerinin artmasının tedarik zincirinde ciddi bir aksama yarattığını bildirdi.
Şirket, üretimi kısmen askıya aldığını ve 12 Şubat'ta tam hızla devam edeceğini duyurdu.