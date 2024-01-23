Kızıldeniz gerilim hattında son durum: ABD ve İngiltere bugüne kadar Husilere ait 92 hedefi vurdu

Yemen'de Husiler, 2014'ten bu yana Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde gibi önemli yerleri ele geçirdi. Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırmasına karşı çıkarak, İsrailli şirketlere ait ticari gemilere saldırmak ve ele geçirmekle tehdit etti. Husiler, 19 Kasım 2023'ten beri Kızıldeniz'de 33 gemiyi balistik füze ve dronlarla vurdu. ABD güçleri, Husilerin saldırılarına maruz kaldıklarını ve birçok füze ve dronu imha ettiklerini bildirdi.

ABD, küresel deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak için 18 Aralık'ta bazı ülkelerle birlikte Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu "deniz görev gücü" kurduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya'nın sunduğu, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının durdurulmasını isteyen kararı onayladı. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'lik kısmı, Avrupa ve Asya arasındaki en kısa yol olan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşiyor. AA muhabiri, ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki Husilere karşı yaptığı saldırıları topladı.





ABD VE İNGİLTERE'DEN HUSİLERE YÖNELİK İLK SALDIRI

ABD ve İngiltere, 11 Ocak'ta Husilere karşı ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da destek verdiği saldırılarda, Yemen'de Sana, Sada, Hudeyde, Taiz ve Hacce şehirlerinde 8 hedef vurulduğunu duyurdular. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD ve İngiltere'nin 11 Ocak'taki saldırılarında 73 hedefin hedef alındığını, 5 Husi üyesinin hayatını kaybettiğini ve 6 Husi üyesinin yaralandığını bildirdi. ABD güçleri, 17-18 Ocak'ta Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere saldırmak için hazırladığı balistik füzeleri yok eden saldırılar yaptığını ancak ayrıntı vermediğini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Seri, bugün X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hudeyde, Taiz ve Beyda şehirlerine saldırdığını söyledi. Seri, 12 saldırının Sana ve çevresine, 3 saldırının Hudeyde'ye, 2 saldırının Taiz'e, bir saldırının da Beyda'ya yapıldığını belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı ise ortak bir açıklama yaparak, ABD ve İngiltere güçlerinin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Husilerin 8 hedefini vurduğunu duyurdu.





Ortak açıklamada, hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve küresel ticarete yönelik saldırılarını engellemek için gerçekleştirildiği ve Husilerin yer altı depoları ile füze ve hava gözetleme tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarının Husilerin liderlerinden çok silah ve altyapılarını yok etmeye odaklandığı ifade ediliyor.

Yemen'de Husilere karşı hükümetin yanında savaşan Suudi Arabistan ve BAE, ABD ve İngiltere'nin Husilere karşı ilk saldırılarını yaptıktan sonra gerilimi artırmak istemediklerini duyurdular. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Kızıldeniz'deki askeri operasyonlar ve Yemen'deki hava saldırıları bizi büyük bir endişeye sevk etmektedir." dedi. BAE Dışişleri Bakanlığı ise aynı gün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki saldırıların sonuçlarından kaygı duyduğunu ifade etti.



