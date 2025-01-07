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Kızıldeniz'in Gece Sırları: Renkli Su Altı Dünyası Görüntülendi

Kızıldeniz, Tahsin Ceylan’ın gece dalışı ile daha önce görülmemiş renkli su altı hayatına ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:06
Kızıldeniz'in Gece Sırları: Renkli Su Altı Dünyası Görüntülendi

Kızıldeniz'in Büyüleyici Gece Hayatı

Afrika ve Asya kıtaları arasında yer alan Kızıldeniz, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından gece dalışlarıyla keşfedildi. Bu benzersiz su altı dünyası, sunduğu eşsiz canlı çeşitliliğiyle hem bilim dünyasının hem de dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Gece Dalışının Gizemleri

Kızıldeniz'in stratejik ve tarihi önemi kadar, gece dalışı sayesinde gün yüzüne çıkarılan pek çok canlı türü, bu bölgenin eşi benzeri olmayan zenginliğinin altını çizecek nitelikte. Gece dalışları, gündüz dalışlarında görülemeyen birçok balık ve canlı türünün keşfedilmesini sağlamakta.

Ceylan, Kızıldeniz'in çeşitli bölgelerinde yaptığı gece dalışlarıyla iskorpit, ateş mercanı, müren balığı, aslan balığı, balon balığı, taş balığı ve papağan balığı gibi farklı türlerin yaşamlarını görüntüledi. Bu göz alıcı görüntüler, mercan resiflerinin etrafında yüzen balıklarla birlikte izlemeye değer sahneler oluşturdu.

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