Kızılhaç: 2024'te İnsani Yardım Çalışanları için Tehditler Artabilir

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, 2023 yılının insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu duyurdu. Egger, 2024'ün ise daha ciddi tehlikeler barındırabileceğine dikkat çekti.

2023 Yılı Kayıtları

Egger, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, insani yardım çalışanları ve sağlık personellerine yönelik saldırıların arttığını belirtti. "Sivillerin veya onlara yardımcı olanların bu tür tehditlerle karşılaşması kabul edilemez," dedi. Ayrıca, "Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar, sivillerin yardım almasını zorlaştırarak bu olumsuz durumdan en çok onları etkiliyor," ifadelerini kullandı.

Çatışma Alanındaki Zorluklar

Kızılhaç Kızılay Hareketi'nin personeli ve gönüllülerinin her gün çatışma bölgelerinde zorlu şartlar altında çalıştığına değinen Egger, bu bireylerin hedef alınmasının tamamen kabul edilemez olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde ICRC’den altı personel hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Birleşmiş Milletler Verileri

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl dünya genelinde 280 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini bildirmişti. 2023, insani yardım topluluğu için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olarak öne çıkıyor.