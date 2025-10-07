Kızılhaç Başkanı Egger: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Hayat Kurtarır

Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric Egger: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Hayat Kurturır

ICRC, insani erişim ve esirlerin ailelerine dönüşte arabuluculuğa hazır

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'deki insani durumun düzelmesi için kalıcı bir ateşkesin kritik önemde olduğunu bildirdi.

Egger, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklamasında, "Gazze'de kalıcı bir ateşkes hayatları kurtarmak, ölüm ve yıkım döngüsünü kırmak için kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Egger, ICRC ekiplerinin esirlerin ve tutukluların ailelerine geri dönmelerine yardımcı olmak için tarafsız bir aracı olarak hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve acil ihtiyaçları sivillere güvenli bir şekilde dağıtma konusunda üzerlerine düşeni yapmaya istekli olduklarını vurgulayan Egger, sivillerin acımasız saldırılar ve İsrail'in hayat kurtarıcı yardımlara getirdiği ağır kısıtlamalar nedeniyle akılalmaz acılar çektiğini ifade etti.

Egger, insani yardımların tam kapasiteyle Gazze'ye ulaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine, nerede olurlarsa olsunlar, güvenli bir şekilde dağıtılması gerektiğini kaydetti.

ICRC'nin, Ekim 2023'ten bu yana 148 esir ve 1931 tutuklunun serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı hatırlatıldı.