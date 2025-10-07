Kızılhaç Başkanı Egger: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Hayat Kurtarır

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'de kalıcı ateşkesin hayat kurtaracağını ve insani erişim için arabuluculuğa hazır olduklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 00:04
Kızılhaç Başkanı Egger: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Hayat Kurtarır

Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric Egger: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Hayat Kurturır

ICRC, insani erişim ve esirlerin ailelerine dönüşte arabuluculuğa hazır

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'deki insani durumun düzelmesi için kalıcı bir ateşkesin kritik önemde olduğunu bildirdi.

Egger, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklamasında, "Gazze'de kalıcı bir ateşkes hayatları kurtarmak, ölüm ve yıkım döngüsünü kırmak için kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Egger, ICRC ekiplerinin esirlerin ve tutukluların ailelerine geri dönmelerine yardımcı olmak için tarafsız bir aracı olarak hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve acil ihtiyaçları sivillere güvenli bir şekilde dağıtma konusunda üzerlerine düşeni yapmaya istekli olduklarını vurgulayan Egger, sivillerin acımasız saldırılar ve İsrail'in hayat kurtarıcı yardımlara getirdiği ağır kısıtlamalar nedeniyle akılalmaz acılar çektiğini ifade etti.

Egger, insani yardımların tam kapasiteyle Gazze'ye ulaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine, nerede olurlarsa olsunlar, güvenli bir şekilde dağıtılması gerektiğini kaydetti.

ICRC'nin, Ekim 2023'ten bu yana 148 esir ve 1931 tutuklunun serbest bırakılmasını kolaylaştırdığı hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
2
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
3
Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!
4
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi
5
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
6
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
7
Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza