Kızılhaç Başkanı Egger, Gazze'de Yaralı ve Yerinden Edilmiş Filistinlileri Ziyaret Etti

Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'deki insani durumu değerlendirmek için bölgeyi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 02:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 02:15
Kızılhaç Başkanı Egger, Gazze'de Yaralı ve Yerinden Edilmiş Filistinlileri Ziyaret Etti

Kızılhaç Başkanı Gazze'de İncelemelerde Bulundu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, İsrail'in saldırıları altında kalan Gazze Şeridi'ne ulaştı. Yapılan yazılı açıklamada, Egger'in 12 Ocak Pazar günü itibarıyla İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan 5 günlük ziyaret turuna başladığı duyuruldu.

Gazze'deki İnsani Durum ve Ziyaretler

ICRC'nin açıklamasında, Egger'in Gazze Şeridi'nde yaşanan insani durumu değerlendirmek üzere alan ziyaretinde bulunduğu belirtildi. Egger, bölgede çadırlara sığınan Filistinli ailelerle bir araya gelerek, onların ihtiyaçlarını dinledi.

Ayrıca, Egger'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki ICRC sahra hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ettiği kaydedildi.

Gelişmeler ve Olayların Arka Planı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takasına ilişkin bir anlaşmanın imzalanmasına çok yakın olunduğu bildiriliyor. Ancak bu gelişmeler, Gazze'deki sivil halk üzerinde büyük bir yük oluşturmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 46 bin 584 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölü sayısının 17 bin 841'inin çocuk, 12 bin 298'inin ise kadın olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 109 bin 731 kişi yaralanırken, halen enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilmektedir.

Sivil altyapıya yönelik saldırılar, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak büyük tahribatlara yol açmaktadır.

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