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Kızılhaç Başkanı Egger: Türkiye ile Yeni Bir İşbirliği Dönemi Başlıyor

Kızılhaç Başkanı Egger, Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı umuyor. Ziyareti, insani yardımın önemine dikkat çekmek için bir fırsat oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:45
Kızılhaç Başkanı Egger: Türkiye ile Yeni Bir İşbirliği Dönemi Başlıyor

Kızılhaç Başkanı Egger: Türkiye ile Yeni Bir İşbirliği Dönemi Başlıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açma konusunda heyecan duyduğunu dile getirdi.

ICRC, Egger'in Ankara'daki ilk ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Egger'in Lübnan ve Suriye'nin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Kızılay yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Egger'in ziyareti, çatışma bölgelerinde yaşanan acıların azaltılmasında insani yardımın ve uluslararası insancıl hukukun rolüne yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bir fırsat oldu.

Egger, bu konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "ICRC ile Türkiye arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum. Tüm dünyada sivil yaşamda feci bir bilanço getiren çatışmalar devam ederken, Türkiye, acıları azaltma ve uluslararası insancıl hukuka saygıyı güçlendirme açısından uzun zamandır kritik bir rol oynamaktadır."

Ayrıca, Türk Kızılay ile sağlam bir işbirliği ilişkisi içinde olmanın önemine değinen Egger, "Nitekim işbirliğimizi daha da derinleştireceğimizi umuyorum." diyerek gelecekteki işbirliklerine dair umutlarını paylaştı.

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