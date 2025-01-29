Kızılhaç, Kongo'daki Sivil Ölümleri Kınadı: Kuzey-Kivu'daki Çatışmaların Etkileri Ciddi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında sürmekte olan çatışmalar sonucunda Kuzey-Kivu eyaletinde birçok sivilin yaralanmasını ve ölümünü kınadı.

ICRC tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kuzey-Kivu'da birçok sivilin yaralanmasına veya ölümüne yol açan saldırıları kınıyoruz. Goma şehri ve çevresindeki silahlı çatışmaların sivil nüfus üzerindeki yıkıcı etkisinden endişe duyuyoruz," ifadeleri yer aldı.

Yaralıların, ICRC destekli tesislere, özellikle de Goma'daki Ndosho Hastanesi'ne akın ettiği belirtilerek, bölgedeki durumu kötüleştiren faktörler vurgulandı.

ICRC Kuzey-Kivu Alt Delegasyon Başkanı Myriam Favier, yaralıların bir kısmının motosikletle, diğerlerinin ise otobüs veya gönüllülerin yardımıyla hastaneye taşındığını açıkladı. Favier, "Siviller, ciddi kurşun ve şarapnel yaralarıyla geliyor. Tüm hastane seferber edildi ve üç cerrahi ekip hastaları tedavi etmek için gece gündüz çalışıyor. Bazıları yer darlığı nedeniyle yerde yatarak beklemek zorunda kaldı," dedi.

KDC'deki Çatışmaların Arka Planı

KDC'nin doğusunda, 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirerek, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatmış durumda. Bu durum, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemlerinin çökmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'nın M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetmektedir. KDC'nin doğusundaki güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonucu, M23 hareketi ortaya çıkmış ve 23 Mart olarak anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.