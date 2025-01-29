DOLAR
35,79 -0,13%
EURO
37,3 0,04%
ALTIN
3.166,87 0,25%
BITCOIN
3.650.662,61 -0,6%

Kızılhaç, Kongo'daki Sivil Ölümleri Kınadı: Kuzey-Kivu'daki Çatışmaların Etkileri Ciddi

Kızılhaç, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sivil ölümlerini kınadı ve Kuzey-Kivu'daki çatışmaların ciddiyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:08
Kızılhaç, Kongo'daki Sivil Ölümleri Kınadı: Kuzey-Kivu'daki Çatışmaların Etkileri Ciddi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında sürmekte olan çatışmalar sonucunda Kuzey-Kivu eyaletinde birçok sivilin yaralanmasını ve ölümünü kınadı.

ICRC tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kuzey-Kivu'da birçok sivilin yaralanmasına veya ölümüne yol açan saldırıları kınıyoruz. Goma şehri ve çevresindeki silahlı çatışmaların sivil nüfus üzerindeki yıkıcı etkisinden endişe duyuyoruz," ifadeleri yer aldı.

Yaralıların, ICRC destekli tesislere, özellikle de Goma'daki Ndosho Hastanesi'ne akın ettiği belirtilerek, bölgedeki durumu kötüleştiren faktörler vurgulandı.

ICRC Kuzey-Kivu Alt Delegasyon Başkanı Myriam Favier, yaralıların bir kısmının motosikletle, diğerlerinin ise otobüs veya gönüllülerin yardımıyla hastaneye taşındığını açıkladı. Favier, "Siviller, ciddi kurşun ve şarapnel yaralarıyla geliyor. Tüm hastane seferber edildi ve üç cerrahi ekip hastaları tedavi etmek için gece gündüz çalışıyor. Bazıları yer darlığı nedeniyle yerde yatarak beklemek zorunda kaldı," dedi.

KDC'deki Çatışmaların Arka Planı

KDC'nin doğusunda, 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirerek, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatmış durumda. Bu durum, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemlerinin çökmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'nın M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetmektedir. KDC'nin doğusundaki güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonucu, M23 hareketi ortaya çıkmış ve 23 Mart olarak anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor
4
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi
5
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı
6
Bilirkişinin İfşa Edilmesi Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı
7
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı