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Kızılhaç, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Uzun Vadeli Destek Çağrısı Yaptı

Kızılhaç Başkanı Egger, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma uzun vadeli destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:21
Kızılhaç, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Uzun Vadeli Destek Çağrısı Yaptı

Kızılhaç'tan Suriye'ye Uzun Vadeli Destek Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden inşası için uluslararası topluma "uzun vadeli destek" çağrısında bulundu.

Egger, 3 günlük Suriye ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Suriye halkının yaşadığı 13 yıllık iç savaşın yaralarının çok derin olduğunu belirtti. Ülkedeki istikrarın sağlanmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Egger, bunun için uluslararası insancıl hukukun desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin, insanların evlerine dönmeleri için güven hissetmelerinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Egger, Sednaya Hapishanesi ve Suriye'deki diğer gözaltı merkezlerinden gelen görüntülerin ürkütücü olduğunu belirtti.

"Suriye'deki kayıplar sadece sayılardan ibaret değil; onlar birilerinin sevdikleri. Kayıplar hakkında sevdiklerine cevaplar bulmak karmaşık ve kolektif bir çaba gerektirecek. Ancak, iyileşme ve uzlaşma için bu çaba elzem," değerlendirmesinde bulundu.

Egger, çok fazla insani yardıma ihtiyaç duyan Halep ve İdlib şehirlerini ziyaret ettiğini kaydederek, ICRC'nin bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için çabalarını artıracağını vurguladı.

"Uluslararası topluma, Suriye'nin toparlanıp yeniden inşa edilebilmesi için uzun vadeli destek sağlamaya çağırıyorum," diyen Egger, ICRC'nin 1967'den beri Suriye'de silahlı çatışmalardan etkilenen insanlara destek olmak için çalıştığını hatırlattı. Ayrıca, Lübnan ve Suriye ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye gideceğini duyurdu.

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